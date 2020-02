Esbroncades i crits a favor d'Abascal en la concentració dels agricultors davant del Ministeri

La presència del líder de Vox, Santiago Abascal, a la concentració del sector agrari davant el Ministeri d'Agricultura ha generat esbroncades de part dels assistents i crits en la seva defensa per part d'altres manifestants.





Abascal ha acudit al costat de la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, i el portaveu de la formació al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros, a la concentració per il·lustrar el seu suport al sector de l'agricultura.





Després de la lectura d'un manifest per part dels organitzadors, el portaveu que ha llegit el text ha convidat els polítics a "anar-se'n" per donar protagonisme als representants el sector.

En aquest moment, Abascal ha procedit a anar-se'n de la concentració i en aquest moment s'han produït diversos esbroncades i algun crit despectiu com 'fastigós'. Aquest grup d'agricultors li recriminaven que intentés rendibilitzar la protesta.





Davant d'aquesta increpació, altres agricultors li han donat suport amb crits en defensa seva.

Els manifestants que participen en la concentració davant del Ministeri han tallat el trànsit a l'altura d'Atocha per denunciar la situació la situació que travessa el sector.









"Volem reivindicar preus justos. Els agricultors no volem política. Els de camp portem vivint així 40 anys, portem en crisi 40 anys reivindiquem preus justos", han indicat un portaveu dels manifestants, que pertany a una cooperativa agrària.





Les organitzacions UPA, COAG i ASAJA de la Comunitat de Madrid han convocat aquest dimecres una concentració de protesta davant del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per denunciar la "pèssima" situació que travessa el sector.





DEMANDES





L'acte s'emmarca dins del calendari de mobilitzacions que estan traient als carrers de tot Espanya als professionals de camp sota el lema #AgricultoresAlLímite amb l'objectiu de reflectir "la falta de futur" per a les seves explotacions agràries degut, principalment, a la baixa rendibilitat.





Per a això, els agricultors i guanyadors demanaran al Ministeri i a la Comunitat de Madrid que treballi per reequilibrar la cadena agroalimentària per tal d'evitar els abusos que pateixen pagesos i ramaders per part d'algunes empreses de la indústria i la distribució i que lluitin per una PAC "justa".





Entre les demandes dels agricultors i ramaders a les administracions figuren un sistema d'assegurances agràries "fort", la gestió de la fauna salvatge, impulsar un etiquetatge transparent, que presti especial atenció a sectors vulnerables com el apícola, i el suport al sector agrari explicant la seva importància a la resta de la societat.





Per representar aquesta denúncia, realitzaran una 'performance' reivindicativa que representarà "la indispensable funció de l'agricultura i la ramaderia per alimentar el planeta".





"Perquè seguim alimentant a la societat, necessitem que ens donin suport", han dit els organitzadors de la 'performance', que han convidat a la població a que participi, "perquè aquesta és una lluita per la sobirania i la seguretat alimentària de tots".