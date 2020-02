Sala Atrium: 'Vale, vale, vale', tot es pot dir amb menys de 500 paraules

Tot va començar amb un primer revés per a Ginebra Vall i Cintia Ballbé. Formades ambdues en l'Estudi de Nancy Tuñón i Jordi Oliver, l'experiència compartida en aquelles aules va servir per lligar una bona amistat i compartir projectes. Van decidir llavors muntar la seva primera obra, als efectes de gestionar l'oportuna cessió de drets per part dels propietaris dels mateixos. Però quan tot estava negociat es van trobar amb una negativa i el muntatge va quedar en l'aire. El seu esperit intrèpid va impedir que es desanimessin i tiressin la tovallola. Si no podien muntar aquella obra crearien una altra i ho farien de zero, partint de zero. Així va sorgir 'Vale, vale, vale' que presenten a la sala Atrium amb direcció de Alejo Levis.





Van estar treballant durant més d'un any, imaginant temes i recreant situacions fins a trobar la solució: un joc interactiu en el qual el públic intervé directament i exerceix com a àrbitre. Aquest joc va sorgir quan Ginebra i Cintia es van adonar que fem servir un excés de paraules, el que ens porta a dir moltes vaguetats i no poques tonteries ja que quant més parlem, menys clarament ens expressem. Es van proposar fixar una xifra màxima de 500 paraules que no podrien excedir durant la funció i aquest límit hauria de ser fins i tot controlat amb un comptador que manejarien els espectadors.





"La forma que li hem donat -diu Alejo Levis- s'apropia de les narratives multipantalla i hipertextuals que, vulguem o no, s'han imposat en les nostres vides a través de l'ordinador i dels dispositius mòbils. Estem, per tant, davant d'un text no-lineal, absolutament contemporani però familiar i proper a l'espectador". I afegeix: "Hem treballat des de l'humor i la lleugeresa, la precarietat, la barreja d'estils i narratives, la superposició i l'apropiació de recursos, buscant sempre incloure l'espectador, fer-lo partícip, donant-li així l'espai que li és propi. En conclusió, 'Vale, vale, vale' és un joc sobre la comunicació i l'expressió artística, pensat per divertir i fer pensar generacions que han crescut envoltades d''informació' i xarxes socials i que cada dia han de saber desgranar, mentrestant soroll, el gra de la palla".





Ginebra i Cintia constitueixen Incautes Project, un grup que pretén explorar formes escèniques i audiovisuals a través de el cos i la identitat femenina en la recerca d'un espai de trobada, diàleg i experimentació que va més enllà de la tradicional subordinació de l'actriu. Un cop finalitzin la seva estada a la Sala Atrium l'1 de març tenen previst presentar aquest mateix mes la seva segona obra, 'Amor lejos' al Teatre La Gleva.