Un guàrdia civil situa un comandament de Mossos en un grup de WhatsApp amb votants de l'1-O

El tinent de la Guàrdia Civil que va instruir l'atestat entregat al jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida, que va investigar l'actuació dels Mossos d'Esquadra el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, ha situat aquest dimecres al judici que celebra l'Audiència Nacional contra la cúpula de la policia autonòmica durant el procés independentista un comandament d'aquest cos en un grup de WhatsApp en el qual els ciutadans s'organitzaven per tractar d'impedir l'actuació de l'Institut Armat i la Policia Nacional durant la jornada de votació.









Segons ha explicat a preguntes el fiscal Miguel Ángel Carballo, van descobrir aquest fet arran de la instrucció que va dur a terme el jutge de Lleida, que va arxivar en considerar que no hi havia suficients indicis contra els investigats. El tinent de la Guàrdia Civil, responsable de la policia judicial en aquesta localitat catalana, ha comparegut a la vista oral com a testimoni i ha relatat que el mateix 1 de octubre aquest magistrat li va demanar informació sobre l'actuació dels Mossos, ja que havia obert d'ofici una investigació.





De l'anàlisi dels àudios, correus electrònics i diferents comunicacions telefòniques, el tinent ha indicat que van trobar converses de les quals es desprenien que els Mossos controlaven la posició i desplaçaments dels agents de la Guàrdia Civil, així com que informaven dels mateixos als ciutadans concentrats en els col·legis electorals.





Així, ha destacat que els veïns de Lleida hi havia un grup de WhatsApp en el qual "s'organitzaven per impedir que actuéssim" i en què van identificar com a membre a l'inspector en cap de la Sala Regional, "la veu de comandament pel qual passen totes les comunicacions ".





En aquest sentit, ha explicat que amb aquests missatges van entendre com era possible que en un centre, en el qual al principi no hi havia molta gent, a l'"interval de temps" que es trigava a arribar s'havia "amuntegat" moltíssims votants.





Així mateix, per incidir en aquesta idea que la "informació de vigilància" arribava als ciutadans, ha assenyalat que en un dels àudios del "canal oficial" de la policia autonòmica que van ser analitzats, una patrulla va explicar a la Sala que havia comunicat a "la gent" la informació que tenien "dels banderins", en referència a la Guàrdia Civil.





"Aquests àudios reflecteixen que ens estan vigilant, hi ha àudios que són persecucions", ha dit recordant un en què, segons el testimoni, els Mossos indicaven la velocitat a la qual anava un cotxe de la Guàrdia Civil. "Ens estaven perseguint!", ha exclamat.





Amb tot això, el testimoni ha assegurat que la coordinació entre cossos l'1-O no va funcionar, doncs, segons ha emfatitzat, la policia autonòmica estava col·laborant amb els votants, ja que coneixien tots els seus plans des d'abans del referèndum com que una zona estava "bunkeritzada".