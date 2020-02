Artistes reflexionen a Londres sobre la catàstrofe causada pels humans

Artistes internacionals reflexionen a Londres sobre la catàstrofe causada pels humans, en la quarta i última exposició que presenta la Col·lecció 'la Caixa' a la Whitechapel de Londres.













En aquesta exposició de fotografia, vídeo i instal·lació, l’artista i escriptora Verónica Gerber Bicecci (Mèxic, 1981) explora els efectes de la catàstrofe humana i ambiental en el paisatge i el llenguatge.





A l’ull d’en Bambi reuneix obres de Carlos Amorales (Mèxic, 1970), Bleda y Rosa (Espanya, 1969), Carmen Calvo (Espanya, 1950), Victoria Civera (Espanya, 1955), Sophie Ristelhueber (França, 1949) i Concha García (Espanya, 1960), procedents dels fons de la Col·lecció ”la Caixa”.





La mostra és la quarta i última entrega d’una sèrie d’exposicions i nous textos que realcen la col·lecció, comissariats per importants escriptors convidats al llarg d’un any. Acompanya la selecció de Gerber Bicecci una breu història original en la qual les paraules de Greta Thunberd, Donna Haraway i W. B. Yeats esquitxen un relat alliçonador sobre la destrucció del món natural pels éssers humans, representats per «les criatures de tres mans».





Gerber Bicecci proposa un escenari de ciència ficció basat en les seqüeles d’un esdeveniment catastròfic imaginat per Carlos Amorales a la seva pel·lícula animada Useless Wonder [Sorpresa inútil] (2014). En aquesta projecció a doble cara, un mapa mundial es desintegra en petits fragments en un dels costats, mentre que, a l’altre, éssers humans i animals lluiten per coexistir.