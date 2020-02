Presons ultima com regular les entrevistes de premsa

Institucions Penitenciàries treballa des de fa mesos en una nova instrucció que regularà el dret dels presos a ser entrevistats per la premsa i que ara incorporarà la doctrina favorable del recent decisió de Tribunal Constitucional (TC), que ha donat la raó a un intern de Còrdova a què se li va denegar el 2017 la possibilitat de parlar amb un periodista.









Segons han informat fonts de l'organisme dependent del Ministeri de l'Interior, la nova instrucció té en compte aquesta sentència però també el reglament penitenciari i l'obligació de protegir les víctimes. A petició del Defensor el Poble, la norma va començar a consensuar amb organitzacions de la premsa després de l'arribada al juny de 2018 d'Ángel Luis Ortiz a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries.





Aquestes fonts recorden que la normativa estableix que sigui el pres què doni el vistiplau per a aquest tipus d'entrevista, i que la seva autorització s'analitza "cas per cas" i tenint en compte qüestions organitzatives i de seguretat de cada centre penitenciari, així com la protecció de les víctimes, si n'hi ha.





El 2019 la Direcció General dependent del Ministeri de l'Interior va autoritzar unes 300 entrevistes a interns i només al gener de 2020, l'últim mes amb dades, s'han permès una vintena d'entrades a les presons espanyoles perquè els professionals de la premsa s'entrevistin amb els reclusos.





En el cas de presos preventius, les comunicacions d'un intern depenen del jutge que ha ordenat el seu ingrés a la presó. L'Administració té en compte, a més, la gravetat dels delictes comesos pel penat perquè no es produeixi el que es coneix com a "doble victimització", d'acord a la protecció prevista per l'Estatut de la Víctima.





L'Associació Pro Drets d'Andalusia (Apdha) i l'Associació de la Premsa de Sevilla (APS) han celebrat aquest dimecres la sentència de Tribunal Constitucional que reconeix el dret a la llibertat d'expressió dels presos, el dret a la llibertat d'informació dels professionals i el de la població a ser informada d'assumptes d'interès públic.





La decisió respon al recurs interposat després de la negativa el 26 de gener de 2017 de la presó de Còrdova a concedir a un periodista d'eldiario.es una entrevista amb un pres condemnat a 58 anys per robatoris.





La direcció va al·legar que no existia motivació que justifiqués la necessitat d'aquesta comunicació ni garanties suficients per mantenir la seguretat i l'ordre de l'establiment. Després de fer-se passar per "amic" de l'intern, la presó va sancionar al reclús a un mes sense accés a les zones comunes.