Sánchez afronta la reunió amb Torra amb voluntat de diàleg però amb escepticisme

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, encara la reunió d'aquest dijous a Barcelona amb el president de la Generalitat, Quim Torra, amb l'objectiu de demostrar a la ciutadania catalana la seva aposta decidida pel diàleg, tot i que no espera tancar cap acord amb 1 president decidit a plantejar qüestions inassumibles per a l'Executiu com el referèndum d'autodeterminació o l'amnistia dels presos.





La reunió tindrà lloc a les 12.00 hores al Palau de la Generalitat i, al seu terme, s'adonaran el contingut de la mateixa en roda de premsa el cap de l'Executiu, en primer lloc, i tot seguit, el president català.





En els dies previs a la trobada, el Govern de Sánchez s'ha dedicat a refredar les expectatives davant l'entrevista amb Torra, de la qual només esperen que es desenvolupi de manera "raonable" i serveixi al menys per anar normalitzant la relació entre les dues institucions pel bé de la societat catalana, segons fonts de l'Executiu espanyol.





Per la seva banda, Torra espera que la trobada serveixi per fixar les condicions de la taula de negociació entre governs pactada entre ERC i PSOE, i ja ha anunciat que plantejarà a Sánchez el dret d'autodeterminació i l'amnistia per als presos sobiranistes.





En un comunicat la setmana passada, va defensar que aquesta reunió ha de ser per abordar el conflicte a Catalunya: "Estem convençuts que el president Sánchez no tancarà cap porta al diàleg en aquesta trobada ni exclourà cap contingut", i el seu gabinet va traslladar al de Sánchez que parlarà sobre autodeterminació.









L'autodeterminació i l'amnistia són els dos únics punts que els partits i entitats independentistes van consensuar en una reunió de fa tres setmanes que va convocar Torra, ja que ha reiterat en diverses ocasions que ha de ser el conjunt de l'independentisme qui pacti quines demandes ha de portar el Govern a aquesta taula.





L'ESCEPTICISME DE MONCLOA





A Moncloa assumeixen que el president posarà sobre la taula les seves conegudes reivindicacions sobre el conflicte polític i no preveuen si més no que de la trobada amb Torra pugui sortir la data per a l'inici dels treballs de la taula de diàleg pactada entre ERC i el PSOE en l'acord d'investidura.





De fet, aquesta és una de les qüestions que el Govern vol que surti de la trobada: la portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó, va demanar dimarts "un calendari aproximat sobre quan han de començar les negociacions entre governs" i que es fixin les condicions de aquest diàleg, mentre que des d'ERC s'espera que la taula es convoqui el més aviat possible, encara que treuen importància al fet que la data s'anunciï aquest dijous o un altre dia.





Des de l'Executiu de Sánchez insisteixen que ells estan preparats per constituir la taula immediatament després de la reunió amb Torra, malgrat la seva anunci de la setmana passada, ràpidament rectificat a petició d'ERC, que ajornaria la seva constitució fins a la celebració de les eleccions catalanes --anunciades pel president català per les friccions entre els socis de Govern-- i la formació d'un nou Executiu català.





Ara bé, aquesta taula és entre l'Executiu espanyol i el Govern català, de manera que per posar-la en marxa caldria que de forma prèvia la part catalana acordés la composició de la seva delegació. En canvi, tant al Govern espanyol com a ERC dubten l'interès de Torra a col·laborar per l'èxit de la taula.





AGENDA DE SÁNCHEZ





Sánchez acudirà a la reunió amb Torra acompanyat de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, si bé es desconeix quin paper jugarà la canària en la trobada, pensat inicialment com una conversa entre els dos presidents. Darias s'incorporaria a la reunió, apunten des de Moncloa, si en algun moment es considera necessari.





Però l'agenda de president a Barcelona va més enllà de l'entrevista amb Torra i es prolongarà fins divendres 7. Després de la seva trobada amb el president, Sánchez es desplaçarà a la Delegació de Govern per reunir-se a les 17.00 hores amb el president de Barcelona Global, Pau Guardans, trobada a què també assistiran els vicepresidents Lluís Seguí, Teresa Garcia-Milà i Jaume Oliu, a més dels presidents d'honor Gonzalo Rodés i Marian Puig, i el conseller delegat, Mateu Hernández.





A continuació, i en la mateixa seu de la Delegació de Govern, el president de Govern rebrà al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i al seu homòleg a la UGT, Camil Ros. Entorn de les 18.30 està previst que Sánchez es trobi amb el president de la patronal catalana Pimec, Josep González, i els membres del comitè executiu.





Sánchez finalitzarà la jornada de dijous desplaçant-se a les 19.15 hores a la nova seu de PSC que encara no coneix i on mantindrà una reunió amb la Comissió Executiva del partit, els primers secretaris de la formació, diputats de Parlament i de Congrés i amb alcaldes de més de 20.000 habitants.





Divendres a primera hora (9.30 hores) Sánchez farà una visita a l'Ajuntament de Barcelona on es reunirà amb l'alcaldessa, Ada Colau; després, a les 11.00 hores es veurà amb Foment del Treball a la seu de Foment (Via Laietana, 32) i a les 12.30 anirà a la Diputació de Barcelona per entrevistar-se amb la seva presidenta i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, han explicat fonts coneixedores i confirmat el Palau de la Moncloa.