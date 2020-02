Mor la llegenda del cinema Kirk Douglas als 103 anys

L'actor Kirk Douglas, el mític 'Espartaco' de Stanley Kubrick, ha mort aquest dimecres als 103 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat.





"Per al món era una llegenda, un actor de l'època daurada de cinema que va viure fins ben entrada la seva època daurada, un humanitari el compromís amb la justícia i les causes en què creia marcava una pauta a la qual tots nosaltres havíem aspirar" , ha anunciat el seu fill, el també actor Michael Douglas.





"Per a mi i els meus germans Joel i Peter era simplement un pare, per Catherine, un meravellós sogre, per als seus néts i besnéts seu amant avi, i per la seva esposa Anne, un meravellós marit", ha escrit en un missatge publicat al seu compte personal de Facebook en el qual li trasllada el molt que li volia i el orgullós que està de ser el seu fill.





Finalment, Michael Douglas ha subratllat que el seu pare va viure una bona vida i deixa un llegat en el cinema que perdurarà per a les generacions futures, així com una història com un famós filantrop que va treballar per ajudar al públic i portar la pau a la planeta.





Kirk Doulgas, el nom veritable era Issur Danielovitch Demsky, ha protagonitzat gairebé un centenar de pel·lícules, entre les quals destaquen grans clàssics com 'Espartaco' o 'Senderos de gloria', ambdues de Stanley Kubrick, 'Cautivos del mal', de Vincente Minnelli o 'El gran carnaval', de Billy Wilder.









Fill d'immigrants jueus, va estar nominat en tres ocasions al premi Oscar a millor actor, però no va ser fins a 1996 quan va pujar a l'escenari per recollir l'estatueta en reconeixement a tota una prolífica carrera amb més de 90 pel·lícules.





Nascut el 9 de desembre de 1916, va començar la seva marxa en la indústria cinematogràfica el 1946 amb 'El extraño amor de Martha Ivers'. El seu últim treball, el telefilm 'Los asesinatos del Empire State' es va estrenar el 2008. Al llarg d'aquests anys, Douglas ha interpretat a una infinitat de personatges llegendaris com Espartaco, el coronel Dax o al mític artista Van Gogh.





Dins d'aquesta n'hi ha prou cursa cinematogràfic, va rebre la seva primera nominació a l'Oscar amb 'El ídolo de barro' per donar vida al boxejador Midge Kelly. Un any més tard, Douglas va canviar els guants de boxa per la trompeta. L'actor donava vida al músic de jazz Rick Martin a 'El trompetista' (1950), que es converteix en un gran artista, però descobreix que la fama i els diners no són fàcils d'aconseguir.





El 1951 va protagonitzar 'El gran carnaval', on encarnava a un periodista que allargava el rescat d'un miner per aconseguir una bona història. Aquest mateix any, Douglas va interpretar a James McLeod a 'Brigada 21', un detectiu que descobreix més del que espera mentre investiga un cas.





TERCERA NOMINACIÓ A L'OSCAR EL 1956





Amb 'Cautivos del mal' (1952), Douglas va aconseguir la seva segona nominació a l'Oscar. El veterà actor donava vida a Jonathan Shields, un paper molt difícil d'interpretar però amb el qual es mostra molt satisfet.





Dos anys més tard va protagonitzar l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Jules Verne, '20.000 leguas de viaje submarino' (1954). El 1956, Douglas va aconseguir la seva tercera nominació a l'Oscar per la seva interpretació com Van Gogh a 'El loco del pelo rojo'. Un paper, que assegura, es va apoderar d'ell. "Mai m'he sentit així en qualsevol altra pel·lícula", va afirmar.





Un any més tard, Stanley Kubrick va triar a Douglas per protagonitzar 'Senderos de gloria' (1957), on interpretava a l'únic alt comandament de l'exèrcit francès que mostrava una mica d'humanitat.





Una de les grans pel·lícules protagonitzades per Douglas va ser 'Espartaco' (1960). Segons l'actor, es va sentir "intrigat pel personatge", i gràcies a ella el guionista Dalton Trumbo va sortir de la llista negra "durant la terrible era McCarhty".





Però per a l'actor, el seu millor treball és el de 'Els valents caminen sols' (1962). El cowboy John W. Burns és un dels personatges més estimat per Douglas. L'intèrpret va confessar que li "encanta aquest personatge i la seva relació amb el seu cavall".





Pare de quatre fills, va aparèixer per última vegada a la gran pantalla a 'Illusion', de Michael Goorjian, el 2005. És autor de l'obra 'My Stroke of Luck', on relata la seva vida i el vessament cerebral patit en 1996 i que li impedia parlar.





Membre del Partit Demòcrata i un gran filantrop, compta en el seu haver amb reconeixements com la medalla presidencial de la llibertat que concedeix el president dels Estats Units (1981), la Legió d'Honor francesa (1990) o l'Ós d'Or honorífic de Festival de cinema de Berlín (2001), entre d'altres.