El coronavirus amenaça el Mobile: Huawei i Xiaomi estudien abandonar el certamen

Ni el 'procés' ni la vaga de taxistes han pogut acabar amb el Mobile World Congress, però el coronavirus està complicant seriosament les coses al certamen tecnológico, que se celebra a Barcelona.





Si LG Electronics va ser la primera empresa a donar-se de baixa de la fira, ara les xineses Huawei i Xiaomi s'estan plantejant abandonar la cita internacional. La indústria xinesa és fonamental per a les telecomunicacions, i també, per tant, per al Mobile, en què cobren especial protagonisme.









Huawei, Xiaomi i Oppo, d'origen xinès, són tres dels cinc principals fabricants de mòbils intel·ligents a nivell mundial, només superades per la sud-coreana Samsung, i la nord-americana Apple.





Aquestes signatures asiàtiques no només es plantegen abandonar la fira a causa de l'epidèmia vírica, sinó també per una sensació de rebuig a "tot el xinès". Segons informa 'El Confidencial Digital', algunes empreses mostren la seva preocupació davant la psicosi desfermada pel coronavirus respecte a tot allò que arribi de la Xina.





Aquesta situació està provocant que les firmes adoptin un perfil més baix i optin per enviar delegacions menys àmplies a Barcelona. Executius xinesos reconeixen que no és el millor moment per al llançament de les novetats de el sector, de manera que s'espera que el Mobile d'aquest any es desinfli una mica pel que fa a l'espectacularitat de les seves novetats.