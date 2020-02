El coronavirus preocupa les tecnològiques asiàtiques del Mobile World Congress

Ni el 'procés' ni la huelga de taxistas han podido acabar con el Mobile World Congress, pero el coronavirus está complicándole seriamente las cosas al certamen tecnológico, que se celebra en Barcelona.





Si LG Electronics fue la primera empresa en darse de baja de la feria, ahora la china Huawei se está planteando abandonar la cita internacional. La industria china es fundamental para las telecomunicaciones, y también, por tanto, para el Mobile, en el que cobran especial protagonismo.













Encara que al principi es va especular que Xiaomi no participaria en el Mobile, un portaveu de la companyia ha desmentit a aquest mitjà que la tecnològica vulgui abandonar el certamen.









Huawei, Xiaomi i Oppo, d'origen xinès, són tres dels cinc principals fabricants de mòbils intel·ligents a nivell mundial, només superades per la sud-coreana Samsung, i la nord-americana Apple.





Algunes firmes asiàtiques no només es plantegen abandonar la fira a causa de l'epidèmia vírica, sinó també per una sensació de rebuig a "tot allò xinès". Segons informa 'El Confidencial Digital', algunes empreses mostren la seva preocupació davant la psicosi desfermada pel coronavirus respecte a tot allò que arribi de la Xina.





Aquesta situació està provocant que les firmes adoptin un perfil més baix i optin per enviar delegacions menys àmplies a Barcelona. Executius xinesos reconeixen que no és el millor moment per al llançament de les novetats de el sector, de manera que s'espera que el Mobile d'aquest any es desinfli una mica pel que fa a l'espectacularitat de les seves novetats.