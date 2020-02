El Mirandés dona la campanada vencent el Vila-real i jugarà la semifinal copera

El Mirandés va avançar a semifinals de la Copa del Rei per segona vegada en la seva història a en imposar-se (4-2) aquest dimecres al Vila-real a l'Estadi d'Anduva, on es va carregar al seu tercer Primera a partit únic per viure vuit anys després una altra gesta copera.





Els de Andoni Iraola van sumar el 'submarí' a Celta i Sevilla com trofeus ja per a un equip que acaba de pujar a Segona, que emula el qual va aconseguir semifinals el 2012 com a equip de Segona B. Els de Miranda d'Ebre, on no perden des de l'agost, es van quedar un duel valent, amb molta arribada i els gols de Matheus, Merquelanz i Odei, a mitja hora de al final i sense més canvis fins a la sentència d'Antonio Sánchez al descompte.









No per sabut va poder fer res el Vila-real, que a l'igual que el seu modest rival buscava la seva segona semifinal (2014-15). Els de Javi Calleja es van veure desbordats per un Mirandés que va anar creixent en el seu futbol amb la motivació de posar-se fins a tres vegades per davant. El moment dolç dels burgalesos va trigar 15 minuts a aparèixer, amb el cinquè gol del Pitxitxi del torneig Matheus.





La recuperació al mig de camp va llançar l'atac local per mitjà d'Antonio Sánchez i la carrera del brasiler, amb autopassada amb l'espatlla, es va cobrar a dos defenses i al porter rival (1-0). El Vila-real va patir la pressió local i, sense treure a porteria, va trobar l'empat a pilota parada amb una falta directa d'Ontiveros.





Els de Miranda van tenir la reacció amb Álvaro Rey, però va preferir intentar forçar la vermella d'Iborra que solament va ser groga i falta perillosa. El sevillà va portar molt perill abans del descans sense èxit, però el VAR va aparèixer en escena per avisar el col·legiat d'una mà de Quintillá en un servei de córner. Tot just la va fregar quan la pilota queia, però la pena màxima la va convertir Merquelanz (2-1).





A remolc, els de Calleja no van tenir una altra que anar-se'n a dalt i van tornar amb molta profunditat, especialment per la banda de Ontiveros. No arribaven a fer mal les internades, però en un centre de Moreno van trobar la mà d'Odei per empatar amb un altre penal (2-2). No va perdonar Cazorla, però ni de bon tros va silenciar Anduva, de nou superior al seu rival i de nou en semifinals.





Amb la boira espessint, l'afició 'rojilla' entonar més fort que mai el famós "sí, se puede" quan el mateix Odei, dos minuts després de la seva mà, apareixia al segon pal d'un centre de falta per fer el 3- 2. Encara quedava mitja hora i Calleja va cremar naus, però Alcàsser no va tenir protagonisme. No hi havia renunciat a la sentència el Mirandés i la va firmar ja en el descompte amb Antonio Sánchez.