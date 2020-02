Barcelona licita les obres de col·lector de la Diagonal que permetran la unió del tramvia

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana el procés de licitació de les obres de desdoblament del col·lector de la Diagonal, una actuació que es considera l'inici de les obres de la unió del tramvia, que s'iniciarà pel tram de Glòries-Verdaguer.





La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha anunciat aquest dimecres que les obres començaran a partir de l'últim trimestre del 2020 i que duraran 14 mesos, i ha confiat que aquesta actuació es pugui encadenar amb la instal·lació de les vies ferroviàries per fer efectiva la unió, una obra que depèn de la Generalitat, a la qual ha recordat que "haurà de buscar recursos".





Janet ha incidit que la connexió del tramvia per la Diagonal no es pot dur a terme si abans no s'aborda la millora d'aquest col·lector, ja que un cop implantada la infraestructura tramviària no serà possible realitzar obres de clavegueram d'aquest abast.









"És una obra indispensable per poder desenvolupar la urbanització i la futura infraestructura perquè la xarxa tramviària arribi fins passeig de Sant Joan i Verdaguer", ha afirmat, i ha detallat que els Pressupostos de l'Ajuntament incorporen una partida de 7,7 milions d'euros per aquesta actuació.





El desdoblament permetrà augmentar en un 70% la capacitat actual de desballestament i pretén millorar el funcionament de sistema de col·lectors dels carrers Milà i Fontanals, Girona i Bailén, i allargarà la utilitat de sistema de clavegueram perquè s'evitaran els efectes erosius del funcionament en càrrega.





"ON TIME"





Sanz ha insistit que aquesta actuació és competència exclusiva de l'Ajuntament de Barcelona i que respon a un tema d'emergència climàtica, "però sobretot per permetre que el ritme d'aquestes obres no pari".





"Estem 'on time' per poder fer arribar el tramvia fins Verdaguer durant aquest mandat, per tant, en 2023. Aquest és l'objectiu i en això estem treballant", ha asseverat.





El Govern municipal ha reafirmat la seva aposta per un model de gestió pública: "Ens imaginem un 2032 sense concessionàries operant el tramvia", ha defensat Sanz.





La connexió del tramvia permetrà que els ciutadans es moguin de Glòries a Verdaguer en 7 minuts, possibilitarà enllaçar nou municipis de l'Àrea Metropolitana i els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat.