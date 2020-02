Casado acusa Sánchez de "retre homenatge" a Torra

El líder de PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dijous Pedro Sánchez de "retre homenatge" davant l'"inhabilitat" Quim Torra, i de donar "passos irreversibles" allunyant-se de la Constitució.









Casado ha avisat que el seu partit actuarà judicialment contra el cap de l'Executiu si "cedeix" davant el separatisme negociant el que "la Constitució i l'ordenament jurídic li impedeixen negociar".





En la seva intervenció davant la reunió de el Grup Popular que s'ha celebrat al Congrés, Casado ha criticat durament que Sánchez hagi estat rebut a la Generalitat de Catalunya "com un visitant estranger". Al seu parer, és "pluja que cau sobre mullat".





El president del PP considera que aquesta reunió amb Torra és una "estació més en l'escapada" que ha iniciat el PSOE per acontentar els independentistes i que, al seu parer, inclou passos com la reforma de el Codi Penal per revisar el delicte de sedició , el nomenament de l'exministra Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat o la creació d'una taula bilateral de negociació.





De fet, ha afirmat que en aquesta taula bilateral "pot haver ja cessions que escamoteten els drets del conjunt de el poble espanyol". "Sánchez s'ha sumit en un procés de colonització i control de les institucions democràtiques per complaure els seus socis separatsistas", ha recalcat.





Casado ha dit que Sánchez hauria de complir la seva obligació i acatar les resolucions, rebutjant una reunió amb Torra. Per això, ha dit que el seu partit seguirà "demanant empara a la Justícia", com han fet amb la seva querella contra Torra.