L'ONU estudia la inhabilitació del jutge Baltasar Garzón

El Comitè de Drets Humans de Nacions Unides estudiarà la demanda que va interposar el que va ser jutge de l'Audiència Nacional i avui advocat en exercici Baltasar Garzón contra Espanya.









Respon a una demanda del propi exmagistrat contra la justícia espanyola per atacar la seva independència com a jutge en obrir procediments penals contra ell que li van costar la seva inhabilitació.





Al seu dia, aquest òrgan de l'ONU va reclamar a les autoritats espanyoles la presentació d'al·legacions, i després d'estudiar-ho ha resolt admetre l'estudi de el cas.





La demanda del que va ser un dels jutges més populars de l'Audiència Nacional -va instruir la causa contra Pinochet i importants sumaris contra l'entorn d'ETA, entre d'altres-, va ser presentada al Comitè el 31 de gener del 2016.





En ella es denunciava davant l'ONU que entre el 2009 i 2012, el jutge Garzón va ser investigat i imputat penalment "per les seves interpretacions i aplicació de la llei" en el context de les seves investigacions judicials en dos casos: per crims de lesa humanitat comesos durant la dictadura de Franco i per la seva presumpta corrupció de persones pertanyents al PP en l'anomenat cas Gürtel.





Així, es van iniciar contra ell dues causes penals, resultant Garzón absolt en el cas del Franquisme, mentre que va ser inhabilitat durant 11 anys per intervenir converses del líder de la trama Gürtel Paco Correa amb els seus advocats a la presó. Per a Garzón, però, i així ho va assenyalar en la seva demanda davant l'ONU, això va constituir "un flagrant atac a la independència judicial i una violació dels drets del llavors jutge sota el Pacte ratificat per Espanya".





En la seva reunió del passat mes d'octubre, el Comitè de Drets Humans de l'ONU va estudiar els arguments presentats pel jutge i també els presentats per Espanya, que va demanar tancar el cas i que no es passés a l'etapa de deliberació de el fons de l'assumpte.





En el cas de la investigació Garzón per Gürtel, l'al·legació de l'exmagistrat es basava en una violació de l'article 15 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, "per la seva condemna amb base a una interpretació imprevisible de delicte de prevaricació", segons informa el despatx de Garzón.





També s'estudiaran possibles vulneracions de l'article 14 del pacte per arbitrarietat dels processos i la manca d'imparcialitat dels jutges que el van condemnar al Tribunal Suprem, així com la decisió d'aquests de rebutjar la recusació que Garzón va presentar contra ells.