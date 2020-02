ERC veu validada la taula de diàleg després de la reunió Sánchez-Torra

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha sostingut que la taula de negociació entre governs pactada entre republicans i PSOE ha quedat validada després de la reunió d'aquest dijous entre el president de Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, i ha celebrat que els dos presidents "abracin" aquesta taula.









En declaracions als mitjans, ha valorat positivament la trobada entre Sánchez i Torra, ja que creu que ha suposat un "avanç" per explorar una solució al conflicte a Catalunya a través de la taula de diàleg entre governs.





"Avui la novetat és que aquesta taula de negociació s'ha validat per totes les parts", ha destacat, i ha reiterat el seu escepticisme i prudència davant el que pugui sortir de la taula de diàleg, tot i que defensa que és una oportunitat per avançar.





Vilalta ha afirmat que aquesta reunió era necessària per obrir la via política al conflicte a Catalunya i ha posat en valor que tant Sánchez i Torra s'hagin compromès a iniciar-la en aquest mes de febrer: "És una prova d'aquesta voluntat per avançar en la taula de negociació ".





La dirigent republicana ha apuntat que el Govern ha de portar l'autodeterminació i l'amnistia a aquesta taula, i en ésser preguntada per si l'existència d'un mediador ha de ser un requisit per al diàleg, ha contestat que l'important és que s'hagi validat i que s'activi la taula, i després els equips negociadors "concretaran quines són les característiques, la composició definitiva i les garanties".





Per a ella, cal que es compleixin les quatre potes que contenia l'acord d'investidura entre ERC i PSOE: un diàleg entre iguals, que es pugui parlar de tot, amb un calendari clar i amb garanties de compliment: "Ha d'incloure garanties de seguiment i compliment. Per tant, parlem-ne".