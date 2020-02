La Reial Societat elimina el Madrid de la Copa del Rei

La Reial Societat es va classificar per la porta gran per a les semifinals de la Copa del Rei després d'assaltar el Santiago Bernabéu (3-4) en una exhibició ofensiva del suec Aleksander Isak, que va participar en els quatre gols dels bascos, i va baixar de la cresta de l'onada un Reial Madrid que no va estar a l'altura ni del partit, ni del nou format coper.









Els merengues van ensopegar en la mateixa pedra que les últimes quatre temporades, totes elles perdent a casa (Barça, Celta i Leganés), sent incapaç de superar els quarts de final, el sostre de Zidane. El francès es va equivocar en el plantejament i l'equip va perdre tota condició de fiabilitat que havia encadenat en els últims 21 partits.





La bona ratxa se'n va anar molt aviat a l'orris. Segurament amb l'aposta per un onze ple de suplents: Brahim, Nacho, James o el mateix Arèola. Tots ells van demostrar la seva falta de minuts i les seves mancances davant una Reial que va oferir el seu potencial sense reserves i va ser amb el ganivet entre les dents des del primer assalt.





La connexió entre Odegaard, que va sortir aplaudit per la seva afició, i el suec Isak va ser letal per a una saga descomposta, descosida i abatuda des de l'equador del primer acte. Una gardela del davanter suec va ser aprofitat per Odegaard per batre Arèola amb un xut que es va colar entre les cames del porter francès després d'un error groller.





El resultat era el millor per als de Zidane, que amb prou feines van trobar verticalitat llevat que Vinicius entrés en acció. El brasiler va ser el millor en la nit més gris de tota la temporada. El seu atreviment va salvar l'honor en la primera part. Això i un cop de cap de Rams al travesser que va poder haver equilibrat el partit. Però res. No hi va haver manera.





Aquests van ser els millors minuts del Reial Madrid, que va trobar un respir al bon futbol del seu oponent. Merino va campar al seu aire i Odegaard ballava en el verd de la Castellana. Isak va perdonar fins a dues ocasions per haver deixat tremolant al 13 vegades campió d'Europa. Però aquí va morir un Madrid que no va tenir resposta a la ventada dels 'txuri urdines' a l'inici de la segona meitat.





El suec va seguir reclamant els focus res més reprendre el duel amb un altre gol que va ser anul·lat per escassos centímetres. La definició va ser perfecta, com la projecció d'Odegaard, però el VAR va donar una vida extra als de Zidane. Una vida que no van aprofitar. La decisió va enfadar als donostiarres que van aconseguir el 0-2 cinc minuts després. Barrenetxea va treure els colors a Nacho i Isak va posar una volea exquisida al fons de la xarxa.





Tot d'una es va trencar l'amor, la Reial baixava el Madrid del núvol i -encara- tindria més punyals per clavar al seu rival. Isak, en un altre xut des del costat dret, va col·locar el 0-3 al marcador de Chamartín i amb ell va començar la desesperació dels locals. No hi havia patró de joc, ni un pla que ho solucionés.





No obstant això, quedava un món i al Bernabéu sempre queda el dubte perquè 'tot és possible'. Marcelo va trobar una escletxa de vida a aquesta grada que començava a buidar-se. En aquesta ocasió va ser Remiro qui va errar en el seu pal, però el gol del brasiler només va ser un miratge en una nit infausta. Merino, més sol que la una, va tornar a deixar en evidència a la improvisada defensa blanca. L'acció, per descomptat, va començar a les botes d'Isak.





Va ser el moment de tirar la casa per la finestra i Zidane va ficar Jovic i Rodrygo per tancar la Reial en la seva àrea, però l'empresa era realment difícil com perquè l'èpica es guanyés un buit a la Castellana. Rodrygo va posar el 2-4 després que Vinicius veiés com li anul·laven un cop de cap a l'àrea petita. La possibilitat de gesta començava a existir perquè els d'Alguacil ja havien renunciat a l'atac.





Tan sols alguna contra poder haver servit per ampliar la renda, però va ser Nacho qui va elevar el partit a 'no apte per a cardíacs' amb un gol de cap en el temps de prolongació. Encara quedar tres minuts perquè el Madrid somiés amb forçar la pròrroga, però la Reial va resistir i va culminar la gran gesta en la seva última dècada, guanyar-se un lloc en semifinals assaltant, ni més ni menys, que al Santiago Bernabéu.