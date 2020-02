Presó provisional per al sospitós de matar un home a Puigcerdà

El Jutjat de Puigcerdà (Girona) ha acordat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per presumptament matar una altra persona en aquest municipi, i la causa està oberta per presumptes delictes d'assassinat i robatori amb violència a casa habitada.





En una resolució, el jutge ha detallat que el 31 de gener el sospitós va tenir coneixement que la víctima acabava de cobrar entre 2.000 i 3.000 euros, i li va enviar un missatge "dient-li que ha de treure-li aquests diners".





La tarda del dia dels fets, la víctima, el sospitós i altres persones es van reunir per prendre alguna cosa en diferents locals fins que es van anar cadascú a casa seva, i van quedar per dinar al dia següent.





Quan la víctima era al seu domicili, va trucar al 112 en veure que algú intentava entrar per la força, i no va acudir a la cita que tenia l'endemà amb amics, de manera que aquests "van decidir avisar la Policia Local".





Els agents van entrar al domicili de la víctima, amb suport dels Bombers, i "van trobar el cos sense vida i amb evidents signes de violència".





En escorcollar el domicili del sospitós, els investigadors van trobar el telèfon de la víctima i "roba tacada del que podria ser sang", segons l'acte.





A més, en intervenir el telèfon de l'investigat, es va detectar una trucada en què el sospitós admetia: "L'he embolicat, em cauran 20 anys segur".





Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimarts a Girona el sospitós de matar un altre home, el cadàver va ser localitzat dissabte a les 19.45 hores al seu domicili a Puigcerdà i presentava signes de violència.