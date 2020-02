L'Atheltic guanya el FC Barcelona en el descompte i passa a semifinals

L'Athletic Club ha guanyat aquest dijous el FC Barcelona (1-0) a San Mamés, en els quarts de final de la Copa del Rei, gràcies a un gol d'Iñaki Williams en el descompte que dóna el bitllet per a les semifinals als ' lleons ', que van esgarrapar poc però ho van fer amb encert davant un Barça que va controlar però va ser incapaç de marcar.













Es repeteix la història viscuda en Laliga Santander. Llavors, el 'Rei Lleó' Aritz Aduriz es va treure una xilena del barret de copa per, al final del xoc, donar els tres punts a l'Athletic. Aquesta vegada, malgrat que Aduriz va entrar de refresc buscant repetir gesta, va ser Williams qui va ficar el cap a centre d'Ibai i va aconseguir el bitllet.





San Mamés, vestit de gala, va celebrar amb magnificència el seguir vius en una competició de la qual són el segon equip més llorejat, per darrere d'un Barça a què van eliminar amb les seves armes; pressió asfixiant, contres ràpides i centres laterals. I així, des de la banda, van trobar la via a fons de la xarxa de Marc-André Ter Stegen.





Just quan el Barça tenia tancat l'Athletic en la seva àrea, just quan Unai Simón s'estava fent enorme a la porteria i havia tret amb els peus dos tirs claríssims que feien olor de gol d'Antoine Griezmann i Leo Messi, va aparèixer Williams per evitar la pròrroga, amb ajuda de Sergio Busquets que va fregar també la pilota, a minut i mig de al final.





Més èpica per a un partit que era vist per molts com una final anticipada, entre els 'Reis' de la Copa. L'Athletic s'ajunta amb Mirandés, Granada i Reial Societat en semifinals, i el Barça perd ja l'opció de buscar un tercer triplet . Perduda la Supercopa d'Espanya, no hi haurà Copa d'el Rei aquesta campanya.





Un revés més per a un Barça que ve de patir una autèntica crisi institucional aquesta setmana amb la guerra interna entre Éric Abidal, el seu secretari tècnic, i el seu capità Leo Messi. No hi ha hagut dimissions ni cessaments, i la crisi pot fer-se gran ara que la pilota, que el futbol, no ha ajudat a poder oblidar-ho.





L'Athletic, que li va posar arpa, es va encarregar d'anar avisant el Barça però la veritat és que la millor ocasió va ser la del gol. Abans va poder marcar Dani García, després d'un error en la sortida de pilota de Marc-André Ter Stegen, que la va regalar al rival però el xut va sortir fora.





Poc més va fer l'Athletic en comparació a un Barça que a la primera part va tenir en Ansu Fati, el joveníssim crac, al seu millor home. Es va associar bé amb Leo Messi, va posar a prova a Unai Simón i va donar electricitat a l'atac. Quan Griezmann va entrar per ell, en la segona part, el gal també va voler ser protagonista, però Unai Simón li va prendre el gol com va fer després amb Messi.





Va sortir l'Athletic de Gaizka Garitano amb un 3-4-2-1 que es transformava en un 5-2-3 quan calia, sobretot en defensa. I amb aquest dibuix i una pressió asfixiant provocar fallades en la saga blaugrana, els jugadors es van anar omplint de targetes grogues.





El Barça va ser capaç de trobar la pilota i una sortida més clara al seu joc, amb el pas dels minuts, però la falta d'encert va donar opció a l'Athletic i el va fer creure. Tant que, tot i que semblava signar les taules i anar a la pròrroga, va trobar una última acció on l'arc de Ter Stegen es va assemblar a l'històric arc de l'antic San Mamés.





Tan gran va ser aquest arc que Iñaki Williams, amb o sense ajuda de Busquets, la va ficar dins per intentar que el seu Athletic pugui engrandir el seu palmarès. Falta encara molt en aquesta competició copera que, a partit únic, és plena de sorpreses. De moment, els 'lleons' busquen nova presa en semifinals.