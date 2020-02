Hisenda comunica aquest divendres a les CCAA la nova sendera de dèficit per a aquest 2020

El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que no es reuneix des de 2018, farà aquest divendres una reunió com a pas previ als treballs preparatoris dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020. La reunió estarà marcada per les denúncies i queixes de les regions per l'IVA autonòmic de 2017.













Els consellers d'Economia i Hisenda de les comunitats autònomes han estat convocats a la reunió de l'CPFF per a les 16:30 hores a la seu de el Ministeri d'Hisenda a Madrid, on se'ls presentarà la nova senda d'estabilitat amb els objectius de dèficit i deute pública i l'esforç fiscal de cada administració per als exercicis 2020, 2021 i 2022.





Així mateix, Montero va explicar dimarts passat que en la reunió s'informarà d'aquesta "marxa" prevista pel Govern per escometre els treballs preparatoris de cara a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2020, cosa que veu "urgent" per a Espanya a l'romandre prorrogades els comptes de 2018.





L'última trobada de el Consell de Política Fiscal es va produir telemàticament el 22 d'agost de 2018, i de manera presencial el 31 de juliol d'aquest mateix any. Tal com va succeir en l'última reunió, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirà a CPFF, tot i les peticions de Montero. Acudirà al seu lloc la secretària d'Economia, Natàlia Mas, que a el no tenir rang de consellera no tindrà veu ni vot en la reunió.













En l'ordre del dia es troba l'actualització de la senda oficial aprovada pel Govern de Mariano Rajoy a 2018 en què es va fixar un objectiu de dèficit per al conjunt de l'Estat de l'0,5% de l'PIB per al 2020 i estabilitat pressupostària ja en 2021, unes metes pràcticament inabastables, ja que l'executiu de Pedro Sánchez augura de fet un dèficit de l'1,7% aquest any i de l'0,4% el 2021, ajornant l'estabilitat pressupostària per a l'any 2022.





L'objectiu autonòmic previst inicialment pel Govern de Sánchez és d'un dèficit d'una dècima de l'PIB aquest any, i que les regions aconsegueixin estabilitat pressupostària l'any que ve.

El Govern està en constant diàleg amb Brussel·les que fa a les previsions i la nova senda, a l'espera de el pla pressupostari sobre el qual es pronunciarà en el seu moment la Comissió Europea. Després treure a Espanya de procediment de dèficit excessiu, Brussel·les reclamava a país un ajust estructural de l'0,65% de l'PIB, equivalent a uns 8.000 milions d'euros, per a l'any passat i l'actual. Els comptes espanyoles estan actualment controlades en l'anomenat braç 'preventiu', en què, en lloc de el dèficit nominal, es tenen en compte els esforços estructurals. És a dir, aquells que es realitzen sense tenir en compte l'aportació de l'cicle econòmic.





En qualsevol cas, el Govern té assegurada l'aprovació de la nova senda a el menys al CPFF, ja que el Ministeri d'Hisenda compte en aquest òrgan amb el 50% dels vots, enfront de l'altra meitat corresponent a les autonomies, per la qual que aconseguirà la majoria amb que una sola comunitat voti a favor.





Després de l'aprovació de la senda al CPFF aquest divendres, el Govern aprovarà a posteriori en el Consell de Ministres el límit de despesa no financer, conegut com a 'sostre de despesa', per posteriorment presentar-lo al costat de la senda amb els nous objectius de dèficit i deute de les administracions a al Congrés dels Diputats i el Senat, on haurà d'aconseguir el suport suficient per al seu vistiplau.













Si finalment aconsegueix el suport al 'sostre de despesa' ia la sendera de dèficit i deute, l'Executiu presentarà el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020.





Pel que fa al camí d'estabilitat, diverses comunitats han explicat que no van a reclamar més marge de despesa sinó que se'ls pagui el que entenen que se'ls deu, tant de l'IVA com de sistema de finançament. Altres però sí que volen més flexibilitat, com Extremadura, que insisteix que no afronta tant un problema de despesa com d'ingressos.





La consellera extremenya d'Hisenda, Pilar Blanco-Morales, ha defensat que l'objectiu de dèficit estigui "més i millor seqüenciat en el temps" perquè Extremadura pugui "complir" i ho faci "sense retallades".





De la seva banda, està pendent la convocatòria de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) per traslladar els ajuntaments i els presidents de diputacions els objectius fiscals per a l'administració local.





IVA AUTONÒMIC





Els consellers autonòmics van a la reunió del CPFF disposats a reclamar a la ministra el pagament de la liquidació de l'IVA de 2017. Montero ha insistit que l'assumpte està tancat, però la reclamació és gairebé unànime: les comunitats de l'PP però també bona part de les de l'PSOE amenacen amb a acudir als tribunals per cobrar. Madrid ho va fer ja l'any passat i ara han seguit els seus passos Galícia, Múrcia i Andalusia.





Entre les socialistes, la primera a acordar un recurs ha estat Castella-la Manxa, però Aragó, Extremadura i Balears no descarten fer-ho, a l'espera d'una resposta d'Hisenda que podria arribar aquest divendres. És el que ha explicat el president aragonès, Javier Lambán, que ha assegurat que prendran una decisió si escolta el 'no' definitiu de Maria Jesús Montero.

El mateix ha dit la Junta d'Extremadura, que al CPFF reclamarà "formalment" la liquidació de l'IVA i segons sigui la resposta, optarà "per la via jurídica oportuna", ha dit Blanco-Morales.









Tot i que el Govern argumenta que no va poder aprovar la "solució" quan corresponia, en 2019, com a conseqüència de l'rebuig als comptes públics de l'any passat que recollia l'instrument per a l'abonament de l'IVA, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar el avui que estava disposada a estudiar "mesures pal·liatives" sobre la liquidació de l'tribut.





L'assumpte de l'IVA autonòmic es remet a l'any 2017, quan l'aleshores ministre d'Hisenda de Govern de l'PP, Cristóbal Montoro, va dur a terme un canvi normatiu amb el qual es va obligar a informar de l'IVA a les grans empreses en temps gairebé real i va permetre que el tribut es pagarà el dia 30 de cada mes en comptes del 20 com es venia fent.





El canvi normatiu va provocar que la recaptació de l'IVA que s'ingressava al desembre de 2017 es traslladés en termes de caixa a gener de l'any següent, 2018. D'aquesta manera, la liquidació de l'exercici 2017, que es va realitzar als dos anys, el 2019 , va ser només d'onze mesos, faltant per tant l'abonament d'una mensualitat.





EL FINANÇAMENT AUTONÒMIC, TAMBÉ PENDENT





La posició d'altres comunitats és que no només s'ha de compensar aquest IVA i que és el moment d'abordar la reforma del finançament autonòmic. La posició de la Comunitat Valenciana és clara a l'respecte i vol reivindicar un cop més davant el Consell de Política Fiscal que s'abordi ja el canvi de la llei.









L'actualització de sistema de finançament està pendent des 2014. Ha de dur-se a terme mitjançant negociació amb les 15 comunitats de règim comú, inclosa Catalunya, que d'antuvi no va a enviar a un conseller a la reunió d'aquest divendres.