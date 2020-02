Un dels assassins de la matança d'Atocha de 1977, Carlos García Juliá, arriba a Espanya

Carlos García Juliá, un dels assassins de la matança dels advocats d'Atocha en 1977, ha arribat aquest divendres 7 de febrer a primera hora a Madrid després que tres agents de la Policia Nacional es traslladessin al Brasil per custodiar la seva extradició.





Reclamat per l'Audiència Nacional, García Juliá (1955) va ser condemnat el dia 29 de febrer de 1980 per la Secció Primera de la Sala del Penal a 193 anys de presó com a autor material de cinc delictes d'assassinats consumats i 4 frustrats a la nit del 24 de gener de 1977.





Aquest dia, García Juliá i dues persones més van irrompre en un despatx d'advocats laboralistes de Comissions Obreres, situat al número 55 del carrer Atocha de Madrid, obrint foc contra els presents amb pistoles de calibre 9 mm parabellum.





A García Juliá se li va concedir la llibertat condicional el 23 d'octubre de 1991. Després, el Tribunal va accedir a atorgar-li l'autorització de sortida d'Espanya per acceptar una oferta de treball a Paraguai, havent de presentar mensualment a l'Ambaixada espanyola en aquell país. Un cop allà, va trencar les obligacions de la seva llibertat condicional, per la qual cosa se li va declarar pròfug el dia 14 d'agost de 1996.





DETENCIÓ A BOLÍVIA I FUGIDA: 20 ANYS DESAPAREGUT





Posteriorment, va ser detingut a Bolívia el dia 17 de juny de 1996, on se'l va condemnar a una pena de presó de sis anys per un delicte de tràfic d'estupefaents. Quan el dia 29 de novembre de 2000 va arribar la sol·licitud d'extradició de l'Audiència Nacional a Bolívia, el pres ja s'havia fugat aprofitant un benefici penitenciari un any abans per no presentar-se davant un jutjat de vigilància penitenciària de la Pau.



A partir d'aquesta data, i durant els següents vint anys, se li va perdre la pista. Va ser l'agost de 2018 quan les indagacions van portar a la Policia Federal Brasilera a localitzar García Juliá. Uns mesos després, al desembre, l'assassí va ser detingut a Sao Paulo, on vivia treballant com a conductor en una empresa de VTC.





LOCALITZAT AL BRASIL, ON TREBALLAVA COM CONDUCTOR D'VTC





En oposar-se a l'extradició, el procediment es va dilatar tretze mesos pels successius recursos i apel·lacions que ha anat exercint la defensa davant les autoritats judicials brasileres, al·legant la prescripció de delicte, defectes en la doble incriminació i el temps de compliment de presó a Bolívia .



Després de acomplir els tràmits, tres agents de la Policia Nacional, pertanyents a l'OCN Interpol, han custodiat l'extradició des de Brasil de García Juliá, que ha aterrat a primera hora d'aquest divendres a l'aeroport Madrid-Barajas Adolfo Suárez.