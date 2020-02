Sánchez i Colau anuncien el rellançament de la capitalitat cultural i científica de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ofert aquest divendres 7 de febrer al president de Govern, Pedro Sánchez, la ciutat com "la principal aliada en l'etapa de diàleg" que considera que s'ha obert amb el Govern de coalició PSOE-Unidas Podemos.





Ho ha dit després de la reunió que han mantingut a l'Ajuntament en una intervenció que han fet de forma conjunta, a diferència de les compareixences que van realitzar el dijous 6 de febrer Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, que després de la reunió es van dirigir als mitjans per separat.





Colau ha valorat positivament, tant la seva reunió amb Sánchez -on han signat dos acords de col·laboració amb el Govern-, com la reunió amb Torra, que assegura que suposa "un punt d'inflexió" per recuperar la normalitat política entre administracions, cosa que assegura que interessa a Barcelona com a capital de Catalunya.





COCAPITALIDAD





En aquesta reunió, Colau ha ofert a Sánchez la ciutat com "la principal aliada en l'etapa de diàleg". La capitalitat cultural a Barcelona, en els últims anys minvada, va ser impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que es va interrompre amb el govern popular: es va mantenir fins a 2010 amb una dotació de 25,8 milions d'euros.





Es tracta d'un conveni de finançament per part de l'Estat en grans infraestructures i projectes culturals i científics, que, després d'anys sense rebre's, ara es recuperaria.









COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA





El segon document que han signat és el que acorda la convocatòria de la Comissió de Col·laboració Interadiministrativa integrada per l'Estat, la Generalitat i el consistori.





Des del Govern, han celebrat que en el 20 aniversari de la Carta municipal de Barcelona es prengui aquesta iniciativa: "Ens sembla adequat reactivar aquesta Comissió de Col·laboració Interadministrativa, com a marc de col·laboració institucional, per a afavorir el diàleg i propiciar acords en diferents àmbits de treball recollits en la Carta que contribueixin a millorar les condicions de vida a Barcelona".





A més, el Govern s'ha compromès a donar suport a la proposta de la Unesco a la Global Universities Network for Innovation perquè, en 2021, Barcelona sigui la ciutat d'acolliment, la qual cosa implicaria celebrar per primera vegada una conferència d'aquestes condicions fora de París (França).





HABITATGE





L'alcaldessa també ha destacat que durant la reunió han abordat l'acord d'impulsar des del Govern mesures en habitatge que permetin als ajuntaments regular el preu del lloguer.





"Li he traslladat la voluntat que com més aviat millor es pugui plasmar un esborrany i que la ciutat de Barcelona està disposada perquè aquest compromís el portem a la pràctica", ha expressat Colau.

















OBRIR UN ALTRE MOMENT POLÍTIC





En uns breus paraules davant els mitjans de comunicació abans de la signatura, Sánchez ha defensat la necessitat d'obrir un "altre moment polític" que deixi enrere l'"enorme fracàs polític" que representa la relació entre el Govern espanyol i les institucions catalanes en els últims deu anys.





Sánchez ha culpat a l'Executiu de Mariano Rajoy de paralitzar des de la seva arribada al poder aquesta col·laboració amb l'ajuntament de Barcelona per una determinada "concepció de país" dels 'populars' que el socialisme no comparteix.





"Volem tornar a reactivar-la i tornar a compartir", ha assenyalat emocionat per parlar des d'una sala tan important per a "la histora d'Espanya", des d'on el president de la Segona República, Manuel Azaña, prononció el seu conegut discurs de reconciliació a la meitat de la guerra civil espanyola.





