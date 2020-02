El Constitucional rebutja el recurs de Puigdemont contra la seva suspensió com a diputat de Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès per prematur el recurs d'empara presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena amb què va tancar la instrucció de la causa del procés i va considerar que la taula havia de suspendre'l de les seves funcions i càrrec públic, en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) a causa del seu processament.





El tribunal de garanties ha pres aquesta decisió per unanimitat a l'entendre que Puigdemont no ha esgotat la via judicial. La sentència, amb data del 28 de gener passat, explica que la presentació del recurs d'empara és "prematura a l'haver coincidit temporalment amb la substanciació de recursos interposats en el procediment judicial contra la resolució impugnada davant aquest tribunal".





UN RECURS PREMATUR





La defensa de Puigdemont va acudir al octubre de 2018 al TC per impugnar l'acte dictat el 9 de juliol d'aquest any per l'instructor del procés independentista, a l'entendre que aquesta resolució encara no havia adquirit fermesa i que per tant s'estava vulnerant el dret dels ciutadans a participar en assumptes públics a través dels seus representants, així com el seu dret a accedir i romandre en condicions d'igualtat en l'exercici del càrrec públic que ostenta.





El TC destaca que precisament sobre aquesta resolució del jutge Llarena es van presentar els corresponents recursos davant del mateix magistrat i davant la Sala Penal, el que fa que quedi "constatat que al temps de ser interposada la demanda d'empara encara penjaven de resoldre, en seu judicial, els recursos interposats contra l'acte que és objecte d'impugnació en el present recurs".