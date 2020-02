El Port de Barcelona guanya 44 milions el 2019

El Port de Barcelona va tancar l'exercici 2019 amb un benefici net de 44 milions d'euros, un 18% menys respecte a l'any anterior, quan el resultat va ser de 54 milions, a causa de l'augment de les despeses no recurrents.









Així ho han explicat aquest divendres en roda de premsa la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, i el director general, José Alberto Carbonell.





Entre aquestes despeses no recurrents figuren una dotació de cinc milions d'euros per fer front a litigis, com el del Moll Prat de 2008; el dragatge general del Port, una actuació amb un cost de 4,3 milions i que es realitza cada cinc anys, i l'augment d'un 26% de l'aportació a el Fons de Compensació Interportuari -1,3 milions- per atendre les necessitats de l' fons de capital 'Ports 4.0', l'objectiu és atraure el talent en el sector logístic i portuari en el camp tecnològic.





El volum de negoci del Port de Barcelona va ascendir a 172 milions, un 0,6% menys respecte als 174 milions de l'any anterior, mentre que el flux de caixa ha caigut un 5%, fins als 97 milions, i l'endeutament a llarg termini s'ha reduït un 9%, fins als 179 milions, representant el 12% dels fons propis.





Han destacat l'estabilitat en ingressos malgrat la rebaixa del 10% aplicada a la taxa a la mercaderia, una de les principals fonts d'ingressos i que ha suposat deixar d'ingressar uns 4,5 milions.





Quant als tràfics, el Port de Barcelona ha registrat un total de 67,6 milions de tones, un 0,3% menys: "Després d'un any 2018 excepcional en mercaderies i de venir del salt d'escala de 2017, hem aconseguit mantenir nivells i aconseguir un creixement pla", ha destacat Conesa, que ha subratllat la posició de l'enclavament com aeroport de connexió de distribució de productes energètics.





Ha sostingut que l'exercici 2019 ha estat marcat per incerteses i disrupcions que han provocat la desacceleració de el comerç internacional i de la UE, especialment Alemanya, el que ha tingut impacte en "molts ports del continent europeu", al que se sumen les tensions geopolítiques i el proteccionisme, que no ha permès mantenir unes relacions comercials fluides, i la tendència a la regionalització, és a dir, a apropar la producció als centres de consum.





El tràfic de contenidors ha presentat una evolució negativa, amb una caiguda del 3,2% i un total de 3,32 milions de TEU -unitat equivalent a un contenidor de 20 peus-, malgrat que el 2019 s'ha situat amb el segon millor any de la història del Port de Barcelona en contenidors.





Àsia és el principal continent d'origen i destinació dels contenidors que canalitza el Port de Barcelona, amb un 42% de les exportacions i el 75% de les importacions, i la Xina es consolida com el principal soci comercial en rebre el 11% dels contenidors d'exportació i ser l'origen del 42% de les importacions, encara que també són importants altres països com Egipte, Turquia i Aràbia Saudita.





Carbonell ha destacat que més de 35 milions de tones corresponen a el trànsit de la zona d'influència, el que es defineix com el comerç real de mercaderies sense comptabilitzar transbordaments ni tares, mantenint les xifres de 2018.





També presenten un comportament negatiu dels automòbils, amb 778.000 unitats transportades, un 4% menys, tancant així en negatiu per segon any consecutiu, veient-se afectats els trànsits (-17%) i les exportacions (-3%), mentre que les importacions creixen un 0,1%.