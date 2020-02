CriteriaCaixa distribueix un dividend de 75 milions a la Fundació Bancària La Caixa

CriteriaCaixa ha acordat distribuir un dividend de 75 milions d'euros al seu accionista únic, la Fundació Bancària la Caixa, amb càrrec a la partida de Prima d'emissió.





Segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'import s'abonarà a la Fundació Bancària La Caixa a partir d'aquest divendres, en un únic pagament, i es va acordar en una reunió celebrada aquest dijous 6 de febrer.





CriteriaCaixa ha acordat la reelecció com a membres de Consell d'Administració d'Isidre Fainé, José Antonio Asiáin, Marcos Contreras, Jean Louis Chaussade, Isabel Estapé, Josep Delfí Guàrdia i Francesc Homs Ferret.





Així, el Consell d'Administració de CriteriaCaixa està format per Isidre Fainé, com a president; Alejandro García-Bragado, com a vicepresident primer, i Javier Godó, com a vicepresident segon.





El conseller delegat és Marcelino Armenter, i els vocals, José Antonio Asiáin, Marcos Contreras, Jean Louis Chaussade, Isabel Estapé, Eugenio Gay, Víctor Grífols, Josep Delfí Guàrdia, Francesc Homs Ferret, Juan José López Burniol i María Asunción Ortega.