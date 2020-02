Fundació ONCE dóna al Comitè Paralímpic Espanyol l'escultura de la menina dissenyada per Sara Andrés

Fundació ONCE ha lliurat aquest divendres al Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) la menina dissenyada per l'atleta paralímpica Sara Andrés, una escultura de gairebé dos metres d'altura que va estar instal·lada a la Plaça Major de Madrid com a part de l'exposició 'Meninas Madrid Gallery'.









El vicepresident executiu de la fundació, Alberto Durán, ha fet lliurament de la menina al president del CPE, Miguel Carballeda, en un acte celebrat a la seu de Fundació ONCE (Madrid), en què també hi havia la pròpia atleta Sara Andreu.





L'escultura lliurada ha estat instal·lada a la Plaça Major de Madrid durant els mesos d'octubre i novembre del 2019 com a part de l'exposició urbana 'Meninas Madrid Gallery', una sèrie de 54 escultura de fibra de vidre disseminades per tota la capital.





La iniciativa, impulsada per l'artista veneçolà Antonio Azzato, ha comptat amb la participació de cantants, com Rosana, fotògrafs (Ouka Leeele), xefs (Samantha Vallejo-Nájera i Quique Dacosta) o actors de la talla de Dani Rovira, Jordi Mollà i Miguen Àngel Muñoz.





En el cas de l'escultura dissenyada per Sara Andrés amb la col·laboració de l'artista Lola Gamero, mostra una menina amb la faldilla oberta per davant, que deixa veure unes cames amb protésis com les que té l'esportista en la seva vida diària. A més, la figura subjecta en una mà el llibre infantil creat per Andrés 'Saps qui sóc?'.