La venda de fàrmacs per deixar de fumar augmenta un 300% en el primer mes de finançament públic

La venda dels fàrmacs per deixar de fumar vareniclina i bupropion ha augmentat gairebé un 300 per cent en el primer mes des que es van incloure en el finançament públic per part del Ministeri de Sanitat, segons dades aportades pel Grup Cofares.









D'acord amb aquestes xifres, al llarg de gener s'han venut un total de 18.700 unitats, una xifra molt superior a les 4.700 unitats que es van dispensar al gener de 2019.





El tabaquisme és la primera causa de mort evitable i responsable de més de 60.000 morts a l'any a Espanya.





Segons l'última enquesta de Sanitat sobre el consum de tabac, el 22 per cent de la població espanyola afirma fumar diàriament, mentre el 2 per cent és fumador ocasional i el 25% es declara exfumador.





Segueixen fumant més els homes que les dones, segons l'última Enquesta Nacional de Salut (25,6% homes i 18,8% dones).