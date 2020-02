La investigadora Belén Patiño rep el premi de la Càtedra Agrobank

La investigadora i professora de el Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid Betlem Patiño va rebre dijous el premi de la Càtedra Agrobank de la Universitat de Lleida (UdL) a la transferència de coneixement a el sector agroalimentari pel seu projecte sobre el biocontrol de fongs en vinya ecològica.









Patiño va rebre el premi a mans del director de la Càtedra, el professor de la UdL Antonio Ramos, ha informat Agrobank aquest divendres en un comunicat.





El projecte premiat, que va ser escollit entre 12 propostes procedents de Catalunya, Aragó, la Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia, se centra en trobar agents de control biològic eficaços contra les floridures toxicògens en vinya ecològica, ja que el raïm i els seus derivats -vins, sucs i pases- són uns dels productes més sovint contaminats amb micotoxines.





Després d'estudiar la microbiota de terra i les relacions entre els fongs productors de micotoxines i espècies potencialment útils com a agents de control biològic, el projecte proposarà els microorganismes més adequats (bacteris i fongs) per incorporar-los a pesticides biològics aptes per a camps de cultiu ecològic.





"Els agents de control biològic són capaços de competir per nutrients, espai o aigua, desplaçant als fongs del seu nínxol ecològic, la qual cosa pot ser una bona alternativa sostenible a l'ús de compostos químics", explica Patiño.





La Càtedra Agrobank Qualitat i Innovació en el sector agroalimentari de la UdL, creada el 2016 de la mà de CaixaBank, té com a objectius reconèixer la investigació d'excel·lència que es desenvolupa en agroalimentació, promoure la transferència de coneixement entre investigadors, professionals i clients de la entitat financera, així com impulsar la innovació en el sector.