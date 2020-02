La Generalitat desvincula el risc de coronavirus del Mobile davant la marxa d'empreses

La Generalitat ha insistit en traslladar un missatge de tranquil·litat a les portes de la celebració del Mobile World Congress (MWC) davant el brot de coronavirus perquè el "protocol funciona a la perfecció i el sistema sanitari català està absolutament preparat per detectar i tractar qualsevol cas".









La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés; el secretari de Salut Pública, Joan Guix, i el responsable de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, han reivindicat aquest divendres el treball coordinat entre els diferents agents que integren la xarxa de salut pública i han argumentat que, si bé no poden garantir que arribi algú infectat, si poden assegurar que "la resposta serà ràpida i efectiva".





De moment, les empreses LG Electronics i Ericsson han decidit no acudir al MWC com a mesura de precaució davant la propagació del coronavirus, tot i que Guix ha assegurat que no hi ha "cap raó objectiva de salut" per no anar a Catalunya i ha argumentat que aquestes decisions obeeixen a molts criteris que no són només sanitaris.





Guix ha recordat que el sistema assistencial del MWC està "perfectament coordinat" amb el sistema sanitari català pel que seguirà el mateix protocol i els mateixos circuits, i ha anunciat que els punts assistencials sanitaris i els diferents punts d'higiene seran més grans i més visibles.





Guix ha explicat que des del departament estan coordinats amb el Ministeri de Sanitat, amb les universitats que són receptores d'estudiants procedents de la Xina, amb la Direcció General de Turisme, el gremi hoteler i els centres assistencials privats de Catalunya-que seguiran el mateix protocol-, i ha comentat que tenen reunions constants amb tots els agents.





El secretari de Salut Pública ha defensat el protocol que han impulsat des del departament, ha explicat que "està viu i pendent de qualsevol actualització i modificació" i ha destacat l'actuació que s'ha dut a terme amb els quatre casos sospitosos que hi ha hagut en Catalunya, tots finalment descartats.





Així mateix, ha comentat que s'està intentant aprendre coses de virus però que en qualsevol cas Catalunya no pot ser focus d'epidèmia per distància i per capacitat de detectar els casos i ha fet una crida a la ciutadania a racionalitzar la situació: "No hi ha res més contagiós que la por".





Els organitzadors del MWC estan impulsant mesures davant el brot de coronavirus, com un telèfon gratuït de seguretat i atenció mèdica, recomanacions d'higiene per a hotels, operadors de transport i restaurants, i a reforçar les instal·lacions de primers auxilis per atendre els congressistes.





La GSMA, entitat que organitza el congrés, també implementarà un protocol de canvi dels micròfons dels conferenciants i ha suggerit als assistents evitar donar-se les mans.