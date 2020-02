Els crítics de Ciutadans es rebel·len contra l'aliança amb el PP

Els militants i càrrecs crítics de Ciutadans agrupats en la plataforma Cs Eres Tú han preparat una esmena a la ponència d'Estratègia per defensar que la formació taronja té un "projecte autònom" i que ha de "mantenir la seva identitat electoral individual i diferenciada", no " dissoldre "en el bloc de la dreta o en el de l'esquerra.





D'aquesta manera expressen el seu rebuig a les coalicions que la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, recolzada per la Gestora del partit, vol impulsar per a les eleccions autonòmiques a Galícia, País Basc i Galícia.





L'esmena, que es impulsaria a través de les agrupacions locals del partit perquè arribi a debatre a l'Assemblea General de març, aposta per "trencar l'espiral de polarització des del centre" i mantenir a Cs "com un projecte polític autònom, capaç de mantenir la seva identitat electoral individual i diferenciada dels dos blocs enfrontats i excloents "als quals s'encamina el sistema polític espanyol.





"No podem, per tant, acceptar ser atrets cap a qualsevol dels pols ni dissoldre'ns en algun dels blocs, perquè en aquest moment la raó de ser de Ciutadans s'haurà extingit", afegeix.





Arrimadas sosté que la seva intenció és unir esforços amb el PP, el PSOE i la societat civil, però admet que el PSOE com a partit no participarà i espera que es puguin sumar referents de la socialdemocràcia que rebutgen les posicions de Pedro Sánchez.









IGEA REBUTJA "ALIMENTAR EL BIPARTIDISME"





No obstant això, el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, tem que aquestes aliances, si és que prosperen, es facin únicament amb el PP, i creu que això "no és una bona idea".





Així ho ha manifestat abans de participar en un acte de Cs Eres Tú a Madrid, on ha declarat que Ciutadans ja es va equivocar quan va decidir pactar només amb el PP després de les eleccions autonòmiques de maig. "Vam venir aquí per acabar amb el bipartidisme, no per alimentar-lo", i ara "no podem tornar a equivocar-nos", ha afirmat, subratllant que Cs no és el PP.





A més, ha afegit que, "desgraciadament", no creu que aquestes coalicions aconseguissin desbancar el nacionalisme a Catalunya ni vèncer el PNB a Euskadi. I si aquests objectius no s'aconsegueixen, "què haurem guanyat pel país?, el país haurà perdut una marca", ha afegit, insistint que Cs no ha de situar-se en les "trinxeres".





Un altre motiu pel qual Igea rebutja possibles aliances amb el PP abans dels comicis és que, al seu parer, amb les coalicions electorals i la seva traducció en nombre de vots i escons és erroni pensar que "dos més dos són quatre".





DEIXAR QUE ELS MILITANTS DECIDEIXIN





Però, sobretot, considera que els que han de definir l'estratègia del partit són els afiliats i, després, els compromissaris al congrés de març. "No pot ser que cap candidatura condicioni el futur del partit", ha recalcat en al·lusió a Arrimadas, que es presentarà a les primàries per presidir Ciutadans.





Durant l'acte de Cs Eres Tú, a què han acudit unes 200 persones, han intervingut Igea i tres excàrrecs de la formació taronja: Marta Marbán, diputada a l'Assemblea de Madrid, els exdiputats al Congrés Saül Ramírez i Orlena de Miguel --recentment destituïda com a portaveu del partit a Castella-la Manxa-- i Mari Ángeles Fernández Ramil, exsecretària de Programes de Cs Galícia.





A més, entre els assistents hi havia càrrecs públics com el diputat al Parlament de Catalunya Antonio Espinosa, el senador per Múrcia Miguel Sánchez, l'exvicepresident de Congrés Nacho Prendes, l'exportaveu al Parlament de Balears Xavier Pericay, la regidora a Lugo i exportaveu de Cs Galícia Olga Louzao i els exdiputats a la cambra baixa Miguel Garaulet, Soraya maig i Fernando Navarro --ara viceconseller al Govern de Castella i Lleó--, entre d'altres.





Mentre parlava Igea, que ha saludat amb sorna als assistents amb un "bona nit, baronesses i barons" --perquè Arrimadas l'acusa de voler un partit amb "baronies" territorials--, algunes persones l'han aclamat al crit de "¡president, president!". Però ell ha respost que "no és el moment ni l'ocasió", descartant per ara concórrer a les primàries.





Segons ha explicat, el seu propòsit ara és defensar l'esmena a la totalitat de Cs Eres Tú a la ponència d'Estatuts, perquè del triomf de la mateixa "depèn el futur de Ciutadans". Al mateix temps, seguirà intentant convèncer Arrimadas, "una excel·lent candidata", que assumeixi el model d'organització que proposen.





Per això ha demanat que es deixi decidir primer als militants, "i després serà el moment de pensar quines persones són les adequades per portar això endavant".





RECLAMEN MÉS DEMOCRÀCIA INTERNA





Sobre aquest model pel qual advoquen els crítics, el dirigent castellà i lleonès ha explicat que volen un partit amb "democràcia interna, participació, capacitat de crítica i d'acord" i "que no persegueixi el dissident". "Ningú sobra en Cs. No pot ser que cada vegada que una persona discrepi, li diguin 'presenta't o vés'", ha comentat.





També ha denunciat una estructura que afavoreix el "hiperlideratge" i on "no hi ha contrapesos" ni propicia el debat i la crítica interns, perquè creu que això fa més fàcil que el partit prengui decisions estratègiques equivocades.





Per exemple, quan Albert Rivera i el seu Executiva no pactar amb el PSOE de Pedro Sánchez després de les eleccions generals d'abril per evitar que aquest governés amb Podem i amb el suport de partits nacionalistes. "Somiem que podíem aconseguir el poder" i "pequem d'egoisme", ha lamentat.





UNA "SECTA" ON ES "PERSEGUEIX" A QUI DISCREPA





Durant la trobada d'aquest divendres, els intervinents han detallat alguns dels problemes que veuen en l'estructura i el funcionament intern de Ciutadans. Entre les seves principals propostes, que els afiliats votin per elegir els càrrecs autonòmics i provincials, que es garanteixi la independència d'òrgans com la Comissió de Garanties i que es suavitzi el règim disciplinari.





Però també han expressat dures crítiques, com quan Orlena de Miguel ha dit que un partit ha de ser un espai per a la "convivència d'idees", no "una agència de col·locació" per "repartir càrrecs", i que no es pot tractar els militants com a "súbdits". En la mateixa línia, Marta Marbán ha advertit que si no es té en compte als afiliats, a la fin aquests perden la il·lusió.





Raúl Ramírez, per la seva banda, ha indicat que un partit on es "persegueix" la llibertat d'expressió i s'imposa el "pensament únic", a la fi acaba convertit en una "secta", cosa que no veu lògic en una formació que es defineix com a liberal.





Finalment, Fernández Ramil ha expressat la seva oposició al fet que una "oligarquia" sigui la que prengui totes les decisions en Ciutadans a costa de "la representació i la participació interna" de la militància. "Hem tingut un model d'obediència cega, un model vertical de vigilància i control", i "nosaltres proposem coordinació, debat i deliberació", ha afirmat.