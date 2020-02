Barcelona i La Caixa destinen un milió a set projectes en la seva primera convocatòria d'ajudes a la ciència

El Pla Barcelona Ciència, impulsat per l'Ajuntament i La Caixa, destina un milió d'euros a set projectes d'investigació i innovació en la primera convocatòria d'ajudes a la ciència, ha explicat aquest divendres el tinent d'alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats.





Aquests ajuts formen part de les línies d'actuació del conveni subscrit el gener del 2019 per potenciar l'ecosistema d'investigació i apropar la ciència a la ciutadania, en què l'Ajuntament inverteix 600.000 euros i La Caixa els altres 400.000.





Subirats ha subratllat que Barcelona "vol ser i és una ciutat de ciència", ha ressaltat la voluntat d'implicar la ciutadania, ha remarcat que el consistori vol impulsar un Pla de Ciència i que amb aquestes ajudes no vol competir amb les de la Generalitat i l'Estat, per la qual cosa s'han centrat en reptes locals.









Els àmbits d'investigació de les ajudes són l'envelliment i la qualitat de vida, la mobilitat i la protecció de l'entorn, amb l'objectiu que la inversió pugui retornar a la ciutadania amb actuacions de l'administració basades en evidència científica.





El director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació La Caixa, Àngel Font, ha celebrat que Barcelona prengui el lideratge en posicionar la ciència com "una política més", i ha subratllat que, tot i ser reptes locals els que afronten els projectes , també són globals i poden fer de la capital catalana un laboratori.





57 PROJECTES PRESENTATS





La primera convocatòria dels ajuts a la ciència del Pla Barcelona Ciència va rebre 57 projectes amb 189 institucions implicades, dels quals s'han seleccionat set, quatre dins de l'àmbit de l'envelliment i qualitat de vida i tres al de mobilitat i medi ambient, amb un total de 21 entitats participants.





Els projectes escollits estan liderats per un centre de recerca en col·laboració amb tres o més entitats i la durada de la investigació serà de 18 mesos, període a la fi del qual hauran de presentar informe sobre els resultats i l'impacte potencial de la ciutat i es publicarà un article al web municipal.





Un dels projectes seleccionats, #AiguaBCN, liderat per l'Institut de Salut Global (ISGlobal), vol dissenyar el primer mapa de la ciutat sobre la qualitat de l'aigua de l'aixeta basat en les concentracions de contaminants emergents.





Altres projectes són 'MicroBioMap', liderat per l'Institut de Biologia Evolutiva, que analitzarà l'ecosistema dels microorganismes a la ciutat; '+ Àgil', impulsat per la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), sobre envelliment, i 'MosquitoAlertBCN', liderat pel CREAF, que farà seguiment de mosquits urbà i la prevenció de malalties infeccioses.





També han estat seleccionats 'NewMob', liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que analitzarà l'impacte dels nous mitjans de transport elèctrics i compartits; 'Hy-BCN', liderat per l'IREC, per desenvolupar un sistema integrat que converteix l'aigua en hidrogen verd, i 'Pati Científic', liderat pel CSIC, que proposa monitoritzar les aigües costaneres de Barcelona.