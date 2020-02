El Govern de Pedro Sánchez ja es troba a la finca de l'Estat de Quintos de Mora, situada al terme municipal dels Yébenes (Toledo), per passar una jornada que comptarà amb diversos blocs de treball en què s'abordaran els projectes legislatius del trimestre i les grans transformacions de la legislatura, entre altres temes.



El president del Govern espanyol ha estat el primer a arribar i després ho ha fet els ministres amb autobús al voltant de les 10.00 hores. Únicament les ministres d'Igualtat, Irene Montero, i de Defensa, Margarita Robles, han arribat per separat en cotxe.



Segons ha informat La Moncloa, el president del Govern té previst intervenir en el començament i tancament de cada bloc de treball i es comptarà, a més, amb una participació oberta dels ministres.



Per al debat del matí s'ha previst tractar dos punts: l'agenda legislativa del trimestre, d'una banda, i el context econòmic i la necessitat d'estabilitat pressupostària, de l'altra.



Després d'un recés per un dinar informal, la reunió de la tarda busca parlar de les grans transformacions que impulsarà l'Executiu durant la legislatura en matèria de creixement econòmic, igualtat, cohesió territorial, transició ecològica, ciència i digitalització i justícia social.



La jornada s'ha programat perquè els debats acabin al voltant de les 19.00 hores i no està previst cap compareixença del Govern central davant els mitjans de comunicació, sinó que serà el Palau de la Moncloa el que distribueixi informació i imatges sobre la cita.



Aquesta trobada té lloc després de la visita de dos dies que Sánchez ha fet a Barcelona, de manera que, si així ho desitja podrà informar la resta del Govern espanyol del que s'ha satisfet que ha quedat amb aquest desplaçament, que li ha permès avançar, si opinió, cap a la normalització de les relacions amb les institucions catalanes.