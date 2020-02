Federer venç Nadal en una històrica trobada a Sud-àfrica

El tennista suís Roger Federer i l'espanyol Rafa Nadal van oferir aquest divendres un especial capítol de la seva rivalitat en un històric partit d'exhibició a Ciutat de Cap (Sud-àfrica), davant gairebé 52.000 persones i en benefici de la Fundació de Federer, qui es va emportar el duel amb un 6-4, 3-6 i 6-3.









Els dos millors tennistes en actiu i de la història, amb els seus 20 i 19 títols de Grand Slam, es van ajuntar per a la sisena edició del 'Match for Africa' (Partit per Àfrica). Nadal va acudir a la crida del seu gran amic i rival amb fins solidaris per la Fundació d'un Federer amb ascendència sud-africana per part de mare, per a més batre el rècord d'assistència a un partit de tennis.