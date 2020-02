Un militar tailandés assassina a 30 persones en un centre comercial abans de ser abatut

Un sergent de l'Exèrcit tailandès ha matat a 30 persones en obrir foc indiscriminadament als voltants d'un centre comercial de la ciutat de Nakhon Ratchasima (també coneguda com Khorat), al nord-est del país, segons han informat fonts policials al diari 'Khao Sod'.





Després de la matança, el militar es va atrinxerar en el centre comercial, on posteriorment va ser abatut en en l'enfrontament amb les forces policials que el van envoltar.





L'individu ha estat identificat com el sergent Jakkrapanth Thomma qui, segons les primeres investigacions, va robar un tot terreny cuirassat model Humvee de la base on estava desplegat, i amb el qual ha fet acte de presència en el centre comercial Terminal 21, on ha obert foc contra els visitants.









La portaveu de la policia, Krissana Pattanacharoen, ha demanat al públic que s'allunyi de les àrees de concentració, romangui a l'interior i obeeixi les instruccions dels oficials de seguretat.





Jakkrapanth va publicar diverses fotos i videos del seu atac en el seu compte de xarxes socials. "Ara estic cansat", diu Jakkakrapanth a la càmera, amb casc i uniforme militar, "ja no puc moure el dit".