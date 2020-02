Els Mossos investiguen als joves autors d'una agressió homòfoba a Gràcia

Els Mossos d'Esquadra han informat que a la matinada el divendres a dissabte es va produir una agressió homòfoba al barri de Gràcia sense que consti cap denúncia encara.

















Però des de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) sí que han posat sobre avís al col·lectiu. Sembla ser que la parella agredida i veïns del Barri de Gràcia va realitzar una consulta davant l'Observatori en què un dels dos homes agredits amb un cop de puny afirmava que "acabaven de sortir de casa per anar a l'aeroport". A l'ésser atès refereix "haver patit una agressió a Barcelona a les 6 del matí quan anava amb la seva parella pel Carrer Bonavista de Gràcia. Cinc persones els han proferit insults homòfobs com ara" maricons "a tots dos". A l'ésser examinat la víctima presentava "equimosis i un edema al llavi superior de la seva part esquerra de la cara".





Sembla que el grup efectivament de cinc joves els van demanar un cigarret i, de sobte, els van començar a colpejar sense motiu i insultar. Un d'ells li va clavar un cop de puny al llavi que li va provocar una ferida, i a l'altre li van llançar les ulleres a terra i el van colpejar al cap. Tots dos es van intentar defensar i, en un moment donat, un dels agressors va agafar una llamborda de terra per lanzarselo. Va ser llavors quan la parella va escapar corrent, va pujar a un taxi i se'n va anar en direcció a l'aeroport.





El cas és que ha estat un amic de la parella qui ha donat la veu d'alerta sobre aquest acte de LGTBIfobia que ha titllat d ' "irracional, injusta, violenta, perills amb responsables directes i col·laboradors. L'odi a la diversitat ens amenaça i colpeja cada dia ".





La parella agredida, segons han informat en BetebéTV , viuen des de fa cinc anys a Gràcia i asseguren que mai s'havien trobat amb una situació similar: "Molt violenta, i el fet que et passi al teu barri et genera sensació d'inseguretat" va afirmar en declaracions al mitjà un dels agredits.





La parella va agafar l'avió feia Granada tal com tenien previst i quan va arribar al seu destí va ser a el metge, on els van fer un part de lesions que, un cop tornin a Catalunya, han de portar als Mossos per interposar una denúncia.





23 CASOS SIMILARS EN EL QUE VA D'ANY A CATALUNYA





L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) s'ha fet ressò de el cas i l'entitat alerta que amb aquesta agressió "es tornen a repetir el patró i la impunitat" i ha lamentat que a Catalunya ja s'han registrat 23 incidències d'aquest tipus a la part que va de l'any 2020.





El president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, ha assegurat a betevé que les agressions homòfobes s'han disparat en els últims mesos i que és una "situació insuportable". De fet, fa només dues setmanes es va produir una agressió amb gas pebre al metro de Clot, una acció que va provocar un enorme rebuig veïnal.













Els casos d'homofòbia a Catalunya repeteixen el mateix patró any rere any. Els homes homosexuals i bisexuals que pateixen agressions físiques o verbals dibuixen el perfil més comú en els incidents registrats per l'Observatori de l'Homofòbia de Catalunya (OHC). El 55% dels incidents registrats els van patir homes gais i les agressions físiques i verbals representen el 31% dels casos detectats.





El OCH ha detectat que, a més de les agressions, les incidències es van produir en bona mesura a través de les xarxes socials (un 13%). Amb tot, els experts alerten el perill dels casos de bullying diagnosticats a les escoles.





Les eines que preveu la Llei contra l'Homofòbia de l'any 2014 no s'estan implementant, no s'estan realitzant. I des del Obervatori es necessiten "totes les eines com un protocol per fer de l'transport públic un espai amable per a dones i persones LGTBI i el reglament sancionador de la llei 11/2014".









TOTA PERSONA AGREDIDA POT FER UNA DENÚNCIA EN LÍNIA





Davant de qualsevol tipus d'agressió no dubtis a denunciar-ho. Des de l'Observatori de l'Homofòbia estan per ajudar-te. Quan reben una denúncia, estudien el cas i es posen en contacte amb tu el més aviat possible.





















Enllaç per realitzar una denúncia en línia: https://och.cat/denuncia/