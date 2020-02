Mor l'exmarit de Belén Esteban

Álvarez, exmarit de Belén Esteban, ha mort aquest diumenge als 43 anys d'edat. A l'no presentar-se en el seu lloc de treball, una de les empleades de bar s'ha personat a casa i quan han obert la porta se l'han trobat sense vida damunt del llit.

















El telèfon d'emergències 112 ha rebut una trucada alertant del que ha passat a les 15.20 hores i fins al domicili s'han desplaçat dotacions de la policia i diverses ambulàncies, que no han pogut fer res per reanimar-lo.





Fran Álvarez havia ingressat a Projecte Home per superar la seva addicció a les drogues. Fran Álvarez i Belén Esteban es van casar el 27 de juny de 2008. El matrimoni de Betlem i Fran va estar replet d'alts i baixos i va acabar quatre anys després de casar-se amb una traumàtica separació per a tots dos.





Álvarez i Belén Esteban van mantenir una relació durant 10 anys (cinc com a casats). A part d'infidelitats per part de l'cambrer, tots dos van confessar problemes de adicciones.En els últims temps, la relació d'Álvarez i Esteve no era precisament bona. La col·laboradora de Telecinco li va reclamar la nul·litat matrimonial per poder passar per l'altar amb el seu actual marit, Miguel Marcos; però el cambrer no va accedir a darsela.