'Parásitos', del sud-coreà Bong Joon-ho, va complir amb els pronòstics i es va alçar amb l'Oscar a la millor pel·lícula internacional a la 92ª edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood. Una categoria en la qual s'ha imposat a la francesa 'Los miserables' de Ladj Ly, la polonesa 'Corpus Christi' de Jan Komasa, la macedònia 'Honeyland' de Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov i l'espanyola 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar.









Era la tercera vegada que una pel·lícula dirigida pel cineasta manxec optava a l'Oscar en aquesta categoria, un guardó que ja va aconseguir el 1999 per 'Todo sobre mi madre' i pel qual va ser candidat el 1988 amb 'Mujer al borde de un ataque de nervios'. A més, Almodóvar va ser guardonat amb l'Oscar a la millor guió original en 2002 per 'Hable con ella', pel·lícula per la qual també va ser candidat a l'Oscar a millor direcció.





Fins a la data, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó a la millor pel·lícula internacional, categoria coneguda anteriorment com a millor Pel·lícula de parla no anglesa: 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar, que a més va ser l'última pel·lícula espanyola que va optar a l'Oscar en aquesta categoria.









Guanyadora de set premis Goya, 'Dolor y gloria' és la pel·lícula més personal del director en la qual Almodóvar combina retalls autobiogràfics de la seva infància i de la seva maduresa amb passatges de ficció. Antonio Banderas --nominat a l'Oscar a millor actor pel seu treball en aquesta pel·lícula-- es fica en la pell de Salvador Mallo, el seu alterego i protagonista absolut d'un film que també compta en el seu repartiment amb Penélope Cruz, Julieta Serrano, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia i Nora Navas.





Pedro Almodóvar va ser candidat a el premi a Millor pel·lícula de parla no anglesa a la 77 edició dels Globus d'Or, que es van lliurar el passat 6 de gener i en la qual finalment va ser també guanyadora la coreana 'Parásitos'.





CONEIX LA LLISTA COMPLETA DELS GUANYADORS DELS OSCARS 2020









Millor pel·lícula

'Parásitos'





Millor actor principal

Joaquin Phoenix, per 'Joker'





Millor actriu principal

Renée Zellweger, per 'Judy'





Millor direcció

Bong Joon-ho, per 'Parásitos'





Millor actor de repartiment

Brad Pitt, per 'Érase una vez... en Hollywood'





Millor actriu de repartiment

Laura Dern, per 'Historia de un matrimonio'





Millor pel·lícula internacional

'Parásitos' (Corea del Sud)





Millor pel·lícula d'animació

'Toy Story 4'





Millor curt d'animació

'Hair Love', de Matthew A. Cherry





Millor guió original

Bong Joon-ho i Han Jin Won, per 'Parásitos'





Millor guió adaptat

Taika Waititi, per 'Jojo Rabbit'





Millor curt de ficció

'The Neighbor 's Window'





Millor disseny de producció

Barbara Ling, per 'Érase una vez... en Hollywood'





Millor disseny de vestuari

Jaqueline Durran, per 'Mujercitas'





Millor documental

'American Factory', de Julia Reichert i Steven Bognar





Millor curt documental

'Learning to skateboard in a Warzone (if you'r a girl)', de Carol Dysinger





Millor muntatge de so

Donald Sylvester, per 'Le Mans'66'





Millor barreja de so

Mark Taylor i Stuart Wilson, per '1917'





Millor fotografia

Roger Deakins, per '1917'





Millors efectes visuals

'1917'





Millor muntatge

Michael McCusker i Andrew Buckland, per 'Le Mans'66'





Millor maquillatge i perruqueria

Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker, per 'El escándalo'





Millor banda sonora

Hildur Gudnadóttir, per 'Joker'





Millor cançó

(I'ma Gonna) Love Em Again - Rocketman