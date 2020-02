El Barça torna a suar per derrotar el Betis

El FC Barcelona es va emportar una victòria vital (2-3) de Benito Villamarín aquest diumenge per seguir a tres punts del líder Reial Madrid a la jornada 23 de Laliga Santander, un altre dia patit per al projecte en sotsobre de Quique Setién, rescatat amb gols de De Jong, Busquets i Lenglet.





El quadre blaugrana no va trobar per sisè partit seguit els gols de Messi però el '10' el va esmenar fent d'assistent en els tres gols. El Barça va tirar endavant així un partit que van portar dues vegades per sota, en un feu que estreny. Al 72', un cop de cap del defensa francès va deixar el definitiu 2-3 tot i les expulsions després de Fekir i el mateix Lenglet.









Després de l'eliminació en Copa del Rei, en el descompte a San Mamés, i la guerra interna per les paraules d'Abidal, el Barça va salvar el pols de la Lliga i va evitar una setmana més de crisi. No té un dia tranquil Setién al Barça, com també era d'esperar pel discret nivell que arrossegava l'equip i el desafiament que suposa un canvi de tècnic. El seu retorn a Villamarín, on amb prou feines van acceptar el seu estil, el va voler convertir en malson Fekir, al menys en la primera part, però es va refer el Barça com va poder.





El francès va robar a Semedo i se'n va anar de tots per forçar un penal per mà de Lenglet, amb l'avís del VAR a l'àrbitre (1-0). Messi i De Jong es van associar perquè l'holandès empatés immediatament, tot i que el Betis no regalava en defensa. El pas al front de l'ex de l'Ajax és el poc que pot celebrar Setién, que va donar una volta de rosca més en la seva idea amb Vidal de fals nou.





El xilè no obstant això va perdre la pilota que Fekir va portar fins al 2-1. El francès es va lluir en 'rabonas', tot i que també va deixar els seus tacs al turmell de Sergi Roberto i en la segona part va desaparèixer com la resta del Betis. El Barça va patir sense poder sortir del seu camp però de nou va veure la llum amb un gol de Busquets a la vora del descans en una falta que va posar Messi a l'àrea.





El '10' es va centrar en la seva faceta d'assistent veient a Joel parar-li dues clares ocasions en l'inici de la segona part, una molt semblant al gol que li va fer sortir ovacionat de Villamarín el passat curs. El Betis va parar al Barça com va poder, moltes faltes i poc ritme, sense un dominador clar. Griezmann no oferia solucions i de nou Messi va posar l'assistència de gol, al capdavant de Lenglet.





Amb 20 minuts per davant i la facilitat del Barça de tirar partits encara podia passar de tot, però aquesta vegada els de Setién van saber jugar amb la pilota. Quan al Betis li tocava proposar ja per sota en el marcador es va quedar sense Fekir, expulsat per protestar una groga, mentre que Lenglet també va veure la segona. Messi es va ser una altra vegada sense gol però el seu Barça va guanyar.