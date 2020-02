El Sinn Féin (esquerra) ha guanyat les eleccions legislatives celebrades aquest dissabte a Irlanda per un estret marge que li ha permès imposar-se als dos partits que tradicionalment dominaven la política irlandesa, Fine Gael i Fianna Fáil.









Ha aconseguit, sota el lideratge de Mary Lou McDonald, un 23,94 per cent dels vots, segons les primeres projeccions, mentre que el Fianna Fáil obtindria un 21,27 per cent de vots i el Fine Gael (del primer ministre sortint, Leo Varadkar) aconseguiria un 21,08 per cent de sufragis.





Per darrere quedarien el Partit Verd (7,67 per cent), el Partit Laborista (5,13 per cent), el Partit Socialdemòcrata (3,1 per cent) i Solidaritat-La Gent Per Davant dels Beneficis (2,34 per cent), segons resultats oficials i parcials difosos per la premsa irlandesa.