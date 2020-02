Els talls a la Meridiana de Barcelona provoquen caigudes de facturació de fins al 40%

Els comerços de l'Eix Comercial Fabra Centre afirmen que els tres mesos que porta realitzant-se el tall de trànsit a l'avinguda Meridiana de Barcelona en protesta contra la sentència de l'1-O han provocat caigudes en la facturació d'entre el 20 i el 40%.





En un comunicat aquest dilluns, l'associació Barcelona Comerç ha detallat que, en el cas de la restauració, les baixades de facturació són de l'entorn del 30%, sobretot per "les dificultats per accedir a bars i restaurants durant l'hora del sopar".









"Les dificultats per accedir a la zona estan actuant com a element dissuasori per a clients i visitants habituals, que busquen alternatives fora d'aquesta àrea per fer les seves compres i anar de restaurants", ha subratllat l'entitat.





En aquest sentit, han "cridat a la responsabilitat" i han demanat que s'aturin els talls de trànsit per perjudicar el comerç de la zona i la convivència al barri, i han lamentat que la Conselleria d'Interior continuï autoritzant les protestes.





Fabra Centre i Barcelona Comerç ja s'han reunit amb el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i han afirmat que l'ANC, que comunica les manifestacions a Interior, no els ha rebut.