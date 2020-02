Un equip internacional amb participació de el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha descobert, en un treball publicat a la revista 'Nature Neuroscience', que les neurones controlen el moviment 'conversant' entre elles.













Es tracta d'una troballa que obre una nova via d'investigació per al disseny de neuropròtesi per restaurar el moviment a pacients amb paràlisi derivades, per exemple, d'una lesió medul·lar o un ictus. Aquests dispositius descodifiquen el moviment que el subjecte vol executar i l'assisteixen, bé sigui movent un cursor d'ordinador, un braç robòtic o reanimant els músculs paralitzats mitjançant estimulació elèctrica.





Els científics, que han estudiat el comportament en macacos, han aconseguit identificar patrons d'activitat neuronal distribuïts entre moltes neurones que es mantenien estables durant anys. "Els nostres resultats no es poden explicar per una relació estable entre l'activitat de cada neurona i el moviment que realitzen els subjectes. Alguns grups de recerca havien intentat esbrinar què es manté estable en el cervell quan repetim una acció, centrant-se en l'activitat individual de cada neurona i al llarg d'uns pocs dies. Nosaltres, en canvi, hem analitzat l'activitat conjunta de les neurones durant anys", ha dit el científic del CSIC al Centre d'Automàtica i Robòtica, Juan A. Gallego.





Les investigacions s'han centrat en el sistema sensoriomotor, que implica totes les estructures i processos que permeten als subjectes interactuar amb l'entorn mitjançant el moviment: planejar el moviment que es farà, executar-lo i monitoritzar l'estat del braç per ajustar el moviment , si cal.





Així, els investigadors han estudiat, en uns casos durant mesos i en altres durant anys, com els macacos realitzaven una mateixa tasca i van registrar l'activitat de centenars de neurones en diferents àrees de l'escorça cerebral durant la realització d'aquesta acció.





Encara que existeixen prototips preclínics d'aquestes neuropròtesis, tots tenen el mateix problema: les neurones que es fan servir per controlar-los canvien amb el pas del temps. En aquest sentit, l'expert ha explicat que les neuropròtesi actuals aconsegueixen resultats impressionants, però tenen la limitació que cada dia registren l'activitat de neurones diferents.





"Aquests canvis fan que el pacient senti que està utilitzant una eina diferent, seria com si ens canviessin de cop i volta la nostra mà per la d'una altra persona. Els nostres resultats proporcionen una solució senzilla a el problema i permeten compensar els canvis en les neurones que la neuropròtesi registra en dies diferents. Així es simplifica el seu control i el pacient sent que està fent servir la mateixa eina cada dia", ha tancat el científic del CSIC.