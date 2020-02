Més de 60 detencions per furts i robatoris a Barcelona el cap de setmana

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut entre divendres i diumenge 39 presumptes carteristes i 24 presumptes lladres, alguns dels quals acabaven de cometre els furts i robatoris al carrer (17) o en establiments comercials (7).





En un comunicat, la policia autonòmica ha informat que els sospitosos aprofitaven "aglomeracions a les principals zones turístiques de la ciutat" per sostreure mòbils o altres objectes de valor.





Les detencions s'han realitzat sobretot en els districtes de l'Eixample -10 per furts i quatre per robatoris violents- i de Ciutat Vella -21 per furts i nou per robatoris violents-, mentre que la resta de districtes acumulen la resta de detencions.