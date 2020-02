Mor Diana Garrigosa, dona de Pasqual Maragall

La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall i esposa de l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Barcelona, Diana Garrigosa, ha mort aquest dilluns.













Garrigosa ha mort de manera sobtada, probablement d'un infart. Fonts pròximes afirmen que es trobava bé de salut i que continuava activa en la lluita contra l'Alzheimer a través de la fundació que presidia.









Garrigosa era llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Ciències Econòmiques especialitat en Econometria per la New School for Social Research de Nova York.





Ha treballat en el Centre Ordinador Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i com a professora d'informàtica en l'Escola Aula de Barcelona.













El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat una dels primers líders polítics a lamentar la mort de Garrigosa: "Guardarem un lloc especial en la nostra memòria individual i col·lectiva".





En un comunicat aquest dilluns, ha recordat "el seu exemple i el seu caràcter", ha agraït el seu treball i ha enviat una abraçada a l'expresident Maragall i a la seva família i amics.





El president català també ha expressat el seu agraïment "per la vocació de servei al país i, aquests últims anys, a la causa de la lluita contra l'Alzheimer", malaltia diagnosticada a Maragall.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat "profundament" la mort de Diana Garrigosa. En una anotació en Twitter, Iceta ha traslladat les condolences a la seva família i amics.







El president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacat que Garrigosa va ser "una dona forta que va dedicar els seus últims anys a impulsar la investigació per prevenir l'Alzheimer".





"Rebem amb enorme tristesa la notícia de la defunció de Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall", ha afegit en un tuit, i ha enviat el seu suport a Maragall: "Una sincera abraçada, Pasqual. Un petó a tota la família. DEP".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat el seu condol i l'ha descrit com una dona "forta, discreta i lluitadora contra l'Alzheimer". "Ningú esperava aquest adéu repentí a Diana Garrigosa. Una gran dona de Barcelona per mèrits propis. El meu condol a la seva família i molt especialment al MHP Maragall", ha assegurat l'alcaldessa en una anotació en Twitter.





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha expressat el seu condol i ha reconegut la seva labor contra l'Alzheimer. "El meu sentit condol a tota la seva família i un gran reconeixement per la lluita que va encapçalar contra l'Alzheimer", ha afirmat en un tuit.