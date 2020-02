Descarten a la pacient xinesa de Valladolid pateixi coronavirus

La Junta de Castella i Lleó ha descartat que la pacient sospitosa de coronavirus que va ingressar aquest dilluns a l'Hospital Riu Hortega de Valladolid pateixi la malaltia, per la qual cosa serà donada d'alta en les pròximes hores.





En concret, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat, la pacient que ahir va ser traslladada al centre hospitalari després de ser atesa pels Serveis d'Emergències no compleix finalment amb els criteris clínics ni epidemiològics, per la qual cosa la seva situació no és catalogable com a "cas en investigació" pel coronavirus.





Havia arribat de la Xina fa tan sols deu dies i, mentre es trobava al pub Itàlia de Valladolid amb la seva parella, va començar a trobar-se malament amb vòmits i marejos. Altres clients de bar, alarmats, van trucar a Emergències.





Dispositiu que ha intervingut a Valladolid / SUP





Sembla ser que els sanitaris, després atendre-la, van avisar la Conselleria de Sanitat, on van decidir activar el protocol del coronavirus en considerar que els símptomes que presentaven eren compatibles amb un possible cas d'infecció.





Els fets es van produir al número 4 del carrer Itàlia, en ple casc val·lisoletà, al costat de passeig de Zorrilla. Els primers a personar-se al lloc van ser dos tècnics d'ambulància. Davant la descripció dels símptomes i dels antecedents van decidir avisar la central de la situació i, després d'atendre la dona, van ser confinats a casa sota quarantena preventiva, on continuaran el dimarts a l'espera dels resultats de les proves a la pacient.









En l'operatiu també han intervingut efectius de la policia nacional que encara no compten amb el protocol de coordinació amb les Comunitats Autònomes ni amb AENA malgrat haver-lo sol·licitat el Sindicat Unificat de Policia (SUP) per tal de prevenir contagis entre els cossos policials molt exposats.