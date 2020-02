A Quintos de Mora el Govern espanyol va discutir sobre la reforma del Codi Penal

El Govern de Sánchez tampoc pot sostreure al debat sobre la reforma del Codi Penal en on el delicte de sedició és la seva gran maldecap perquè suposarà un gran desgast per l'executiu central i el seu president.









Sembla ser que Podem pressiona per aprovar l'enduriment de les penes per delictes sexuals davant d'un PSOE, que aposta per una reforma integral que camufli el canvi en el delicte de sedició.





En la retirada de Pedro Sánchez amb els seus ministres a Quintos de Mora la modificació del delicte de sedició va provocar un dels debats més polèmic i tensos entre els membres del Govern central. Així al PSOE consideren necessari modificar certs articles del Codi Penal, entre ells la sedició, per alinear-lo amb els codis penals d'altres països i a més creuen que tal pas desgastarà al president, que pot arribar a ser acusat de concedir un "indult encobert" als presos del procés.





Per això defensen que la rebaixa del delicte de sedició formi de part una reforma més àmplia del Codi Penal, que contempli també un reforçament del consentiment en les relacions sexuals - proposta estrella de podem- així com convertir en delicte l'exaltació al franquisme. D'aquesta manera, la reforma per "avançar" en la llibertat dels polítics del 'Procés' quedaria més diluïda.