El Govern central aprova una senda de dèficit més laxa per garantir les polítiques expansives

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la nova senda d'estabilitat pressupostària del conjunt d'administracions públiques per al període 2020-2023, que recull uns objectius més flexibles, en elevar la previsió de dèficit públic al 1,8% del PIB enguany i estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 i un 0,9% en 2023, al mateix temps que estima que el deute públic rondarà el 90% del PIB al final de legislatura.





A més, ha donat 'llum verda' al 'sostre de despesa', amb una alça del 3,8%, fins als 127.609 milions, com a pas previ als Pressupostos de 2020, que espera aprovar a l'estiu.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha indicat que la nova senda proporciona un marc "molt més realista i prudent que la vigent" del Govern de Mariano Rajoy i permet garantir la reducció del dèficit i deute públic sense que es danye el creixement i la creació d'ocupació.





Montero ha assegurat que el Govern espanyol confia a aprovar la nova senda en el Congrés i suposa una senda "creïble i realista" i la "garantia que Espanya segueix alineada respecte a les regles fiscals de la UE".





L'Executiu ha donat 'llum verda' al límit de despesa no financera, conegut com a 'sostre de despesa', per a enguany, que se situa en 127.609 milions d'euros, un 3,8% més que l'any passat, i que haurà de ser ratificat posteriorment en el Congrés i el Senat com a passos necessaris per a l'elaboració i presentació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2020.





Al costat del 'sostre de despesa', el Govern central ha aprovat la nova senda d'estabilitat pressupostària per al període 2020-2023, Els nous objectius de dèficit públic són del 1,8% del PIB enguany, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 i del 0,9% en 2023, amb el que es relaxen els objectius previstos anteriorment, ja que les estimacions de l'Executiu apuntaven al fet que 2019 hauria tancat amb un dèficit del 2% que es reduiria al 1,7% a polítiques constants.





De fet, la senda d'estabilitat pressupostària oficial fins a aquest dimarts, aprovada pel Govern central de Mariano Rajoy en 2017, va fixar un objectiu de dèficit per al conjunt de l'Estat del 0,5% del PIB per a 2020 i estabilitat pressupostària ja en 2021, unes metes pràcticament inassolibles, ja que l'Executiu de Sánchez calcula un 1,1% enguany (1,7% a polítiques constants), 0,4% en 2021 i equilibri en 2022.









EL MAJOR AJUST, EN L'ESTAT





Per administracions, per a l'Estat es fixa un objectiu de dèficit del 0,5% del PIB enguany, del 0,5% el pròxim, del 0,3% en 2022 i del 0,1% en 2023, per la qual cosa Montero ha indicat que el major esforç s'exigirà a l'Estat. Per a la Seguretat Social s'estableixen unes metes de dèficit del 1,1% enguany, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 i del 0,9% en 2023.





Quant a les comunitats autònomes, el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va aprovar divendres passat la relaxació dels objectius de dèficit per a les regions, establint un dèficit del 0,2% del PIB enguany, del 0,1% en 2021 i equilibri pressupostari des de 2022, amb el que es dóna més flexibilitat per al compliment, ja que l'objectiu autonòmic previst inicialment per l'Executiu de Sánchez era d'un dèficit d'una dècima del PIB enguany, i que les regions aconseguiren estabilitat pressupostària ja l'any que ve.





De fet, la senda que va aprovar el PP establia equilibri pressupostari per a les comunitats autònomes ja per a l'exercici 2020.





En el cas de les entitats locals, en la reunió de la Comissió Nacional de l'Administració Local (CNAL) d'aquest dilluns ja es va traslladar als ajuntaments l'objectiu de dèficit zero per al període, encara que ja presenten un superàvit d'entre quatre i cinc dècimes.





MÉS MARGE TAMBÉ EN EL DEUTE PÚBLIC





Respecte al deute públic, el Govern espanyol calcula que la ràtio de deute públic sobre PIB serà del 94,6% enguany, del 93,4% en 2021, del 91,% en 2022 i acabarà la legislatura en el 89,8%.

En el cas de les comunitats, els objectius de la nova senda fixen una ràtio de deute sobre PIB del 23,4% enguany, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 i el 21,4% en l'exercici 2023. Per a les entitats locals s'ha establit un deute del 2% els dos primers anys, el 1,9% en 2022 i el 1,8% en 2023.