Braida, exassessor del Barça: "Messi és un tòtem que no es pot tocar"

Ariedo Braida, exassessor de futbol internacional del FC Barcelona, creu que Eric Abidal va ser "una mica inexpert" quan va parlar de problemes al vestidor amb Ernesto Valverde i va provocar la ràpida resposta de Leo Messi, "un tòtem" en el conjunt català, "un equip normal" si no tingués a l'argentí.





"Abidal probablement és un bon noi, encara una mica inexpert i ha pagat una mica la inexperiència. Jo hauria parlat primer amb Messi, li haurà escoltat el què estava passant, si és que estava passant alguna cosa, i després hauria intentant mediar, perquè en el futbol li mediació és molt important", ha assenyalat Braida aquest dilluns a 'Ràdio Anch'io Sport' de la RAI italiana.





Braida (segon per l'esquerra), juntament, Bartomeu, Rexach, Bordas i Mestre (Font: Barça)





L'italià va recordar la importància del '10' al club. "No es pot veure al Barca sense Messi, és un tòtem que no es pot tocar, és estimadíssim allà i dóna raons per a això perquè ahir guanyen fora de casa al Betis i dóna tres assistències meravelloses. Sense ell, el Barça és un altre equip, un normal com molts altres, com a Espanya puguin ser el Sevilla o el València", ha afirmat. Cobreix tot els errors, és 'San Messi'", ha fet broma.





"Leo és un jugador extraordinari i crec que es troba molt bé a Barcelona, en un ambient on viu amb la seva família. Per a mi és molt, molt difícil, però en el futbol tot és possible", va replicar Braida sobre si aquest conflicte de la setmana passada podria provocar la seva sortida del conjunt català.