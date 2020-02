L'Audiència Nacional defensa descomptar de la jornada laboral les pauses de cafè i del cigarret

La sala del Social de l'Audiència Nacional ha avalat que les empreses facin fitxar als seus empleats quan realitzen pauses per fumar un cigarret, prendre un cafè o esmorzar. Així mateix, el tribunal ha aclarit qüestions relatives al de jornada relacionades amb els viatges de treball o l'autorització prèvia de les hores extres.









En concret, el tribunal es pronuncia sobre la implantació de l'registre de jornada en la companyia Galp Energia, i estableix que els canvis experimentats pels treballadors no suposen un canvi substancial respecte a les seves condicions prèvies de treball. Per a l'Audiència Nacional, l'empresa és lliure de modificar els registres unilateralment sense recórrer al procediment negociador.





CC.OO. presentar una demanda contra Galp Energia per considerar que "amb ocasió de la implantació d'un sistema de registre de jornada, de manera fraudulenta i prescindint de la tramitació establerta a l'article 41.4 de l'Estatut dels treballadors, ha modificat en perjudici dels treballadors les condicions de treball existents amb anterioritat a la implantació del registre horari".





El sindicat sol·licitava que l'Audiència Nacional declarés nuls tres dels canvis comunicats per la companyia, però el tribunal ha decidit donar la raó a la part empresarial. Segons el detall dels arguments de tribunal, l'Audiència diu que no ha quedat provat que abans del registre l'empresa ja considerés que les pauses de cafè o del tabac fossin temps de treball, ja que "no existia un efectiu control i seguiment de la jornada desenvolupada per cada treballador". Aquesta sentència és recurrible davant del Tribunal Suprem, que serà qui tingui l'última paraula.