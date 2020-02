Aragonès proposa un futur Govern d'ERC, JxCat, comuns i la CUP

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat aquest dimarts per que després de les eleccions catalanes es constitueixi un Govern "ampli" que inclogui ERC, JxCat, els comuns i la CUP. El vicepresident també ha anunciat que formarà part de la delegació de la Generalitat que assistirà a la taula de negociació entre governs.





"El Govern en què nosaltres volem participar ha de ser un govern ampli i que treballi per la independència. Si ens toca a nosaltres liderar aquest Govern, que espero que sí, evidentment comptem amb JxCat i amb la CUP, i si hem d'anar defensar el referèndum hem de comptar amb els comuns", ha afirmat en una entrevista de TV3.





Des d'ERC ja s'ha plantejat en altres ocasions un govern d'aquestes característiques, tot i que els comuns sempre han manifestat que no estaran en el mateix Executiu que JxCat, i la CUP ha expressat de manera reiterada que l'actual Govern d'ERC i JxCat està esgotat i que no donaran suport a cap govern que no avanci cap a la independència.









Aragonès ha sostingut que "en la lluita per la independència no sobra ningú", de manera que veu necessari incloure a més actors per avançar, i ha insistit que no pactaran amb el PSC a la Generalitat.





"Si haguéssim volgut fer un pacte amb el PSC a la Generealitat, ho hauríem fet a la Diputació de Barcelona", ha assegurat, i ha argumentat que un govern de coalició ha de tenir principis compartits i creu que això passa amb JxCat, els comuns i la CUP amb la defensa del referèndum, però no amb el PSC.





DATA DE LES ELECCIONS





Sobre la data de les eleccions que va anunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, un cop s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat de 2020, el dirigent republicà ha afirmat que la convocatòria dels comicis és potestat de Torra, però considera que "el més natural" és que ho acordi amb ERC.





"El més natural és que ho haguem pogut parlar abans. Estic convençut que ens haurem posat d'acord amb el president", i ha dit que no vol obrir una polèmica sobre la data de les eleccions ni entrar en els retrets contra els socis del Govern.





En aquest sentit, ha rebutjat entrar en "una espiral de retrets", després de les crítiques que van llançar dirigents de JxCat contra ERC en un acte el dissabte.





Aragonès ha defensat que "tard o d'hora tots s'adonaran que la independència s'aconseguirà treballant conjuntament des de la diversitat que hi ha" en l'independentisme, pel que ha demanat abandonar els retrets i tenir responsabilitat per intentar avançar.