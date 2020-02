El Govern defensa la identificació de les víctimes del franquisme enterrades en fosses comunes

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha assegurat que l'Executiu vol reformar la Llei de memòria històrica per prendre noves iniciatives en aquest terreny però sobretot per impulsar la identificació de les víctimes del franquisme enterrades en fosses comunes, perquè ha advertit que no recordar aquestes persones implica "l'enorme perill del desinterès i de la repetició del que ha passat".









Calvo ha estrenat la sessió de control a Govern en el primer Ple de la legislatura del Senat, i ha respost a una pregunta del PSOE sobre memòria històrica. Es dóna la circumstància que l'autor de la pregunta és el senador Fernando Martínez, qui alhora és secretari d'Estat de Memòria Democràtica i depèn de Carmen Calvo a Presidència de Govern. La pregunta davant el Ple ha estat però formulada pel seu company de files Magdaleno Alegria.





La vicepresidenta s'ha compromès el treball de l'executiu per evitar que segueixi havent "desapareguts" pel franquisme, "compatriotes que van lliurar la vida per seguir sembrant llibertat, drets i democràcia de la qual ens beneficiem". "Es mereixen la veritat, però també la reparació", ha afegit.





La vicepresidenta ha assegurat que aquesta matèria es convertirà en política d'Estat i que servirà per "homologar" a Espanya amb altres democràcies europees.