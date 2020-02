Maria Lluïsa Martínez Gistau, reelegida presidenta de Dircom Catalunya

Maria Lluïsa Martínez Gistau ha estat reelegida presidenta de Dircom Catalunya per a quatre anys més, durant l'Assemblea Electoral que l'Associació de Directius de Comunicació ha celebrat aquest dimarts a la seu de Foment del Treball.









Els socis de Dircom Catalunya han ratificat així l'única candidatura presentada a les eleccions a Junta Directiva 2020-2024.





La directora de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank revalida el lideratge de l'associació a Catalunya, que ha constatat un "creixement notable" els últims quatre anys.





En la nova Junta Directiva, estarà acompanyada per Fede Segarra com a vicepresident (director de Comunicació i Relacions Externes de Damm), María José Isern com a tresorera (directora de Comunicació d'Anticipa Real Estate) i Marc Gómez com a secretari general (director de Comunicació Externa de CriteriaCaixa).





Els vocals seran David Coral (president i conseller delegat de BBDO Iberia), Natalia Berenguer (General Secretary Iberia, Italy & Greece de Danone), Jordi Romañach (director de Comunicació i Relacions Institucionals Catalunya i Balears d'El Corte Inglés) i Carme Miró ( sòcia fundadora i CEO d'Apple Tree Communications).





En el seu discurs, la presidenta de Dircom Catalunya ha posat de manifest "el canvi de paradigma" que ha experimentat el sector de la comunicació.





Ha situat com a objectius del seu mandat reforçar el paper "clau" de l'associació a Catalunya i posar en valor la feina dels comunicadors, i ha destacat que s'ampliarà l'oferta de formació i d'eines per ajudar i donar suport al treball dels professionals de la comunicació i contribuir al seu desenvolupament.





També s'ha referit al canvi en la manera de consumir informació: "Tenim un auditori recelós, previngut, exigent i immensament més autònom en el maneig de les seves fonts d'informació i amb més capacitat de pressió col·lectiva".





El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, que ha tancat l'Assemblea Electoral, ha manifestat que la comunicació, si és honesta, "contribueix a sumar valor a una marca, genera beneficis i frena les crisis de reputació".





Ha afegit que les grans corporacions, però també les pimes, han integrat el factor de la comunicació en els seus quadres de comandament: "Fins i tot en el temps de les 'mentida news', adquireix més valor la funció de la comunicació que, sens dubte, requereix d'un gran coneixement del negoci que gestiona cada marca i, sobretot, dels seus clients, als quals sempre cal respectar".