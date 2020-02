Rentar-se més les mans als aeroports reduiria el contagi de malalties

Un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (Estats Units) estima que millorar les taxes de rentat de mans dels viatgers de 10 dels principals aeroports del món podria reduir fins a un 37 per cent la propagació de moltes malalties infeccioses. A més, apunten que com més gran sigui la millora dels hàbits de rentar-se les mans als aeroports, més gran serà l'efecte en l'alentiment dels contagis.













La investigació, que aborda les malalties infeccioses en general, inclosa la grip, es va publicar a finals de desembre, just abans del brot de el nou coronavirus a Wuhan (Xina), però els seus autors asseguren que els seus resultats s'aplicarien a qualsevol malaltia d'aquest tipus i que són "rellevants" per a l'actual epidèmia.





Basant-se en dades d'investigacions anteriors realitzades per grups com la Societat Americana de Microbiologia, aquest equip de científics estima que, de mitjana, només al voltant del 20 per cent de les persones als aeroports tenen les mans netes, el que significa que s'han rentat amb aigua i sabó, durant al menys 15 segons en l'última hora. L'altre 80 per cent està potencialment contaminant tot el que toquen amb qualsevol germen que puguin estar portant.





"El 70 per cent de les persones que van al bany es renten les mans després. L'altre 30 per cent no ho fa. I dels que ho fan, només el 50 per cent ho fa bé", argumenta Christos Nicolaides, un els líders de la investigació. Altres persones només s'esbandeixen breument amb una mica d'aigua, en lloc de fer servir aigua i sabó i passar els 15 o 20 segons recomanats.





Aquesta xifra, combinada amb les estimacions d'exposició a les moltes superfícies potencialment contaminades amb les quals la gent entra en contacte en un aeroport, porta a l'equip a estimar que al voltant del 20 per cent dels viatgers en un aeroport tenen les mans netes.





Millorar el rentat de mans a tots els aeroports del món per triplicar aquest índex, de manera que el 60 per cent dels viatgers tinguin les mans netes en qualsevol moment, tindria el major impacte, reduint potencialment la propagació de la malaltia global en gairebé un 70 per cent.